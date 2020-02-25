شكرا لقرائتكم تأجيل الدوري الكوري بسبب فيروس "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، بعد اجتماع طارئ، تأجيل بدء منافسات الموسم الجديد من المسابقة، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين والذي جرى تسجيل عدد من المصابين به في كوريا الجنوبية.

وكان من المفترض أن تنطلق منافسات الدوري الكوري الجنوبي يوم السبت المقبل لكن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا دفع المسؤولين لاتخاذ قرار التأجيل.

وشهدت كوريا الجنوبية حتى يوم الاثنين 800 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة بسببه، حسب ما نشرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إذ أوضحت أن أغلب الإصابات سجلت في مدينة دايغو جنوب شرق البلاد.

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وكانت الرابطة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي بالفعل تأجيل مباراتي دايغو أمام جانغون إف.سي وبوهانغ ستيلرز أمام بوسان آي بارك، لكنها أعلنت يوم الاثنين تأجيل موعد بدء الدوري بشكل عام ليشمل جميع المباريات.

كذلك أسفر الاجتماع الطارئ الذي عقد يوم الاثنين عن مطالبة الفرق الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا، بخوض المباريات المقبلة المقررة على ملعبها، بدون حضور جماهيري.

وتأثرت بطولة دوري أبطال آسيا أيضا بتأجيل مباريات ثلاثة من الفرق الصينية الأربعة المنافسة في البطولة، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.

وكانت بداية دوري السوبر الصيني قد تأجلت كذلك لأجل غير مسمى، وسيخوض المنتخب الصيني مباراتيه المقبلتين أمام غوام وجزر المالديف في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، في تايلاند بدون حضور جماهيري.