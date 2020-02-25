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بيان لاتحاد جدة عن أخطاء الكلاسيكو

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لاتحاد جدة عن أخطاء الكلاسيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية الليلة، عن أكبر حدث رياضي تستضيفه السعودية خلال الفترة القادمة.
ولم تكشف الأولمبية السعودية عن اسم الحدث مرجئة الإعلان للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده الفيصل عند التاسعة مساء في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد.
على صعيد آخر أصدر اتحاد جدة بياناً صحفياً ذكر فيه أنه سيرفع تقريراً متكاملاً عن الأخطاء التحكيمية وتقنية الفيديو التي لحقت بالفريق الكروي في دوري المحترفين منذ بدايته وحتى مباراة الكلاسيكو التي جمعت الاتحاد بالهلال السبت الماضي.
وحصر النادي الجداوي، تظلمه من حكم مباراة الكلاسيكو البولندي سيمون مارسينياك وحكام التقنية في 6 حالات هي: عدم إعادة تنفيذ ركلة الجزاء التي سجل منها الهلال هدف المباراة الوحيد بعد دخول لاعب هلالي قبل التنفيذ، وعدم احتساب ركلتي جزاء للاتحاد، وإلغاء هدف رومارينيو بداعي التسلل، والسماح بإجراء تغيير رومارينيو، أثناء الاتصال مع غرفة الفار وهي مخالفة لبروتوكول التقنية، وعدم العودة للفار في حالة بين لاعب الاتحاد خالد السميري ومحور الهلال كويلار.

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