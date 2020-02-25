مجلس دبي الرياضي ينظم «معالم من بلادي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم «مجلس دبي الرياضي» ورش عمل بعنوان: «معالم من بلادي» للاعبين من منتسبي نادي الوصل ونادي النصر؛ وذلك ضمن فعاليات برنامج «غرس» التربوي الرائد، الذي ينظمه المجلس لمنتسبي الأندية الرياضية في إمارة دبي؛ بهدف تعزيز القيم السلوكية، ويقام تحت شعار: «غرس التسامح - نحو رياضي متسامح».

وقدم الورشة الخبير محمد إسماعيل أحمد أخصائي البرامج التعليمية في الأرشيف الوطني؛ حيث استعرض أهم المعالم الوطنية بالدولة، والتي تعبر عن شموخ وعراقة دولة الإمارات؛ ومن أهم الموضوعات التي تناولتها الورشة: علم الإمارات؛ خريطة الإمارات؛ شعار الدولة؛ البطاقة المدنية الشخصية؛ القلاع والحصون الأثرية في الدولة؛ العملات الإماراتية؛ وشجرة القيم الأخلاقية، وتم تنظيم أنشطة للاعبين لتوصيل المعلومة بواسطة الألوان أو القص واللصق.

ويواصل «مجلس دبي الرياضي» تنظيم فعاليات هذا البرنامج الرائد في أندية دبي: الوصل، والنصر، وشباب الأهلي، وحتا، ونادي دبي لأصحاب الهمم، التي حضرها عدد كبير من اللاعبين، والإداريين والمدربين، وسائقي الحافلات، وأولياء الأمور؛ حيث تم تنظيم 40 محاضرة حتى الآن؛ وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية؛ وهي: الأرشيف الوطني، جامعة زايد، وزارة التسامح، القيادة العامة لشرطة دبي، مستشفى زليخة، وجمعية الإمارات، والهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة الإمارات.