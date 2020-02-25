منتخب الشباب يفوز على السودان ويودع كأس العرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب الشباب على منتخب السودان بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما أمس على استاد الأمير تركي بن عبدالعزيز بالرياض ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

سجل هدفي منتخبنا اللاعب علي أحمد في الدقيقة 33 وحارب عبدالله سهيل في الدقيقة 93.

وخسر منتخبنا فرصة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن حل ثالثاً في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز وخسارة، فيما تأهل منتخبا السنغال أول المجموعة برصيد 7 نقاط وليبيا الوصيف برصيد 6 نقاط.