عبد الله علي: مباراة دبا الحصن مهمة وليست مصيرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

يستعيد فريق الإمارات جهود لاعبيه عبدالله النعيمي وخالد خميس وسيلفا إلى جانب سعد سرور في مباراة دبا الحصن السبت المقبل ضمن الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى، وغاب اللاعبون الأربعة عن لقاء التعاون.

يواصل الفريق تحضيراته استعداداً لمواجهة ثاني الترتيب ويعول الإمارات على هذه المواجهة ليبتعد أكثر في الصدارة ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى ست نقاط ليضمن الاقتراب أكثر من دوري الخليج العربي، ويملك الأخضر 33 نقطة وللحصن 30 نقطة وهما الفريقان المرشحان للصعود، وقال المدرب جوجيكا إن فريقه حقق نتيجة جيدة بالفوز على التعاون ويجب عليه الاستمرار في العمل لأن المباريات المتبقية أكثر صعوبة وأكد أن الدوري مازال طويلاً وأن فريقه لم يضمن الصعود.

ومن جهته أثنى عبدالله علي قائد الصقور على النتائج الجيدة التي قال إنها نتاج عمل الإدارة والجهاز الفني واللاعبين ودعم الجمهور وأوضح: الفريق يسير في الطريق الصحيح لكننا نعلم أن المهمة لم تنته بعد، لن نلقي بالاً للحديث عن ضمان الإمارات للصعود، سنستمر في التعامل بنفس الاستراتيجية، نأخذ الدوري مباراة مباراة ولن نتحدث عن أي إنجاز أو حسم الأمور إلا بنهاية آخر جولة، فعلياً البطاقتان في الملعب، صحيح أن الإمارات ودبا الحصن وضعهما أفضل من بقية الفرق لكن الفارق في النقاط ليس كبيراً، فرق الحمرية ودبا الفجيرة والبطائح مازالت منافسة وكل شيء قد يتغير بين يوم وليلة، قلنا مراراً وتكراراً إن الصدارة لا تعني شيئاً وهذا الحديث لن يتغير، هذه قناعتنا ورؤيتنا للمنافسة وللوضع.

وعن مباراة دبا الحصن قال علي إنها مهمة وسيخوضها الفريق للفوز لكنها ليست مصيرية ونتيجتها لا تحدد الفريق الصاعد وأردف: بعدها سنلعب سبع مباريات تقريباً فكيف يقال إنها مصيرية وتحدد الصاعد، هي مباراة مهمة ولكنها ليست مصيرية.

ودعا قائد الصقور الجمهور إلى دعم اللاعبين في المباريات المقبلة التي وصفها بأنها صعبة وتتطلب تواجد محبي الصقور وقال: الفريق بحاجة إلى جماهيره في هذه الفترة بالذات وبحاجة إلى المزيد من العمل حتى يحصد ثمار زرعه.