شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور» تجدد رعايتها لماراثون زايد الخيري في نيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في مؤتمر صحفي حاشد، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري أمس، تفاصيل الدورة ال16 لنسخة نيويورك، التي ستقام في 28 مارس المقبل بحديقة سنترال بارك برعاية مجموعة الحبتور الاستثمارية، وقال الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة، إن الحدث يحظى بإقبال متزايد من عام إلى عام بفضل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإن شركة «رودرنر» المشرفة على السباق أغلقت باب المشاركة الرسمية على 15 ألف متسابق قبل شهرين كاملين من موعد السباق، وفتحت الباب للمشاركة غير الرسمية. ويتوقع أن يشارك في نسخة 2020 أكثر من 30 ألف مشارك، وشكر مجموعة الحبتور لرعايتها للحدث (مقابل مليون درهم) للعام الخامس على التوالي.

أعلن الكعبي أن مركز محمد بن راشد للفضاء، سيشارك ضمن رعاة الحدث للمرة الأولى، وأن وزارة شؤون الرئاسة ستشارك للمرة الثانية من خلال «الأرشيف الوطني»، وأن اللجنة المنظمة ستُطلق هذا العام نسخة جديدة للماراثون في الهند بمدينة «كيرلا» في شهر أكتوبر/‏‏‏تشرين الأول المقبل.

وجرت أحداث المؤتمر في منتجع «الحبتور جراند» بحضور خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الاستثمارية؛ الراعي الرئيسي للسباق، ومحمد خلف الحبتور نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، وفرحان حسن المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف الوطني،ومحمد العامري وفتح الله عبد الله عضوا اللجنة المنظمة ، وعدد كبير من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام في الدولة.

رعاية كلها مكاسب

واستهل خلف الحبتور المؤتمر بتقديم الشكر للفريق محمد هلال الكعبي على إتاحة الفرصة لمجموعة الحبتور لتشارك في هذا الحدث الخيري التاريخي الكبير الذي يحمل اسم المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأكد أنه في كل مرة يحضر الحدث يعود بقوة وثقة وطاقة إيجابية كبيرة، بفضل النجاح الذي يشهده للماراثون في نيويورك، وقال إن هذا النجاح هو الذي جعل للحدث ثلاث نسخ إضافية في الإمارات ومصر وقريباً في الهند. واختتم كلمته برفع الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد راعي السباق وصاحب فكرته.

وفي كلمته استعرض الفريق الكعبي رئيس اللجنة المنظمة، تاريخ دورات الماراثون الذي انطلق محلياً في أبوظبي 2001، ثم الولايات المتحدة في 2005، ثم مصر في 2015، وقال إن نسخة نيويورك كانت ومازالت المنصة الدولية الأهم للحدث بفضل إقامتها في أهم مدينة للأعمال والتجارة والمال في العالم، وإنها تطورت شكلاً وموضوعاً بشكل مطرد حتى بلغت جملة العائدات الخيرية لها والمخصصة لمؤسسة هيلثي كيدني 200 مليون دولار، مما دعا الكونجرس الأمريكي إلى توجيه خطاب شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، راعي السباق قبل عامين، عن طريق يوسف العتيبة سفير الإمارات. وانتهز الكعبي مناسبة المؤتمر ليعرب عن امتنانه مجدداً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بمناسبة تكريم اللجنة المنظمة لمساهمتها من خلال الماراثون في الترويج ل«إكسبو 2020».

أرقام قياسية جديدة

وأضاف الكعبي أن شركة «رود رنر» المنظمة للسباق في سنترال بارك، أعلنت قبل 73 يوماً من موعد السباق، نفاد كل التذاكر (sold Out) مما يؤشر لزيادة الإقبال على السباق.

وتوقع الكعبي بناء على ذلك، أن يحقق السباق رقماً قياسياً جديداً في نسبة المشاركة يفوق 30 ألف متسابق.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تحرص على أن تشارك في السباق سنوياً نخبة من العدائين الدوليين لتحسين رقم السباق في مسافة 10 كيلومترات، إلى جانب الهواة وسواهم من المشاركين للتريض أو للمساهمة الخيرية.

Advertisements

ورحب الكعبي بمشاركة كل من يرغب من أبناء الإمارات، ودعا الشركات والمؤسسات الوطنية إلى التنافس في رعايتهم، مؤكداً أن اللجنة المنظمة ستسهل لهم كل الإجراءات اللازمة.

وأوضح الكعبي أن هناك حملة إعلامية وترويجية ستطلقها اللجنة المنظمة خلال الأيام القادمة، تشمل لافتات ضوئية في أهم شوارع نيويورك (تايم سكوير، فيفث افينو، برودواي)، إضافة إلى الباصات والمحال الرياضية.

وأشار إلى أن الفيلم الترويجي سيعرض لثلاثة أيام قبل السباق، وسيتضمن أهم معالم الإمارات مثل برج خليفة، ومتحف اللوفر، ومسجد زايد، وفندق برج العرب.

واختتم كلمته بمناشدة الشركات والمؤسسات الوطنية في الدولة كي تبادر إلى الترويج لخدماتها وللدولة، من خلال فعالية «يوم الإمارات» التي تقام على هامش الحدث في أكبر ساحات «سنترال بارك»، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة حجزت 20 منصة ترويجية في مكان تتويج الفائزين. ووعد بأن تقدم اللجنة المنظمة كل التسهيلات المطلوبة في الموقع، بالتنسيق مع بلدية نيويورك، على أن تتولى كل شركة نفقات انتقالها وإقامتها.

ترويج ل «كونجرس» الأرشيف الوطني الدولي

تحدث فرحان حسن علي المرزوقي عن مشاركة الأرشيف الوطني، معرباً عن سعادة المؤسسة بالمشاركة في التظاهرة الخيرية العالمية للمرة الثانية، (الأولى في 2015)، وقال: إن الفريق الذي سيحضر الحدث سيقوم بالترويج لكونجرس الأرشيف الوطني الدولي أبوظبي 2020، الذي سيقام من 16 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كأكبر تجمع عالمي للمجالس الأرشيفية والمكتبية في العالم، وقال: إن الأرشيف الوطني سيؤرخ من خلال مشاركته بالصور والوثائق الزيارة التاريخية للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للولايات المتحدة في عام 1957، إضافة إلى استعراض مسيرة الأرشيف الوطني، وأهم منجزاته منذ تأسيسه في عام 1968.

«الحبتور» ترعى مشاركة 5 عدائين من الإمارات

في مداخلة مهمة من محمد خلف الحبتور لبّى في الحال خلال المؤتمر دعوة الفريق محمد هلال الكعبي لمساهمة المؤسسات الوطنية في رعاية مشاركة من يرغب من العدائين المواطنين، وأعلن رعاية مجموعة الحبتور لخمسة عدائين في الدورة المقبلة للماراثون في نيويورك، وقد قوبلت المبادرة بتصفيق من الحضور.

مركز محمد بن راشد للفضاء ينضم إلى الرعاة

انضم «مركز محمد بن راشد للفضاء» إلى قائمة الرعاة المساهمين في فعالية «يوم الإمارات» في سنترال بارك، في الوقت الذي تشارك فيه مؤسسة الأرشيف الوطني للمرة الثانية، وقائمة الرعاة تضم: سفارة دولة الإمارات في واشنطن؛ «الحبتور»؛ مؤسسة هيلثي كيدني؛ إكسبو 2020؛ بنك أبوظبي الأول؛ طيران الاتحاد؛ طيران الإمارات؛ مجلس أبوظبي الرياضي؛ دائرة الثقافة والسياحة؛ انترناشيونال جولدن جروب؛ «أبوظبي للإعلام»؛ مركز جامع الشيخ زايد؛ شركة جال؛ شركة «رود رنر».