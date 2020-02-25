شكرا لقرائتكم خبر عن 194 دولة في «كونجرس» اتحاد الشطرنج بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن العاصمة أبوظبي بدءاً من الغد مؤتمر الإتحاد الدولي للشطرنج ال90 ،وعدد أعضاؤه 194 اتحاداً من مختلف قارات العالم، وتستمر الفعاليات التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط لغاية الأول من مارس/آذار المقبل.
وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، أهمية هذا الحدث الرياضي العالمي، الذي يؤكد المكانة العالية التي تحتلها أبوظبي على خريطة الرياضة في العالم».
وكشف د.عبد الله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي النقاب عن استراتيجية جديدة لتطوير اللعبة وتنمية مواردها.
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