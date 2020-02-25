شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز كبير للإمارات في مصارعة الذراعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

ينظم نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم احتفالاً بدار النادي يوم الخميس المقبل لتكريم لاعب النادي عبدالله الشيراري تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققه بحصوله على 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية خلال مشاركته في بطولة العرب لمصارعة الذراعين والقوة البدنية بالإسكندرية التي اختتمت الخميس الماضي واستضافتها مصر بمشاركة 140 لاعباً من الجنسين من 10 دول.

وتفوق الشيراري على بطل العالم 9 مرات متتالية وبطل مصر 20 مرة وحصد الميدالية الذهبية في وزن 110 كيلوجرامات، فيما نال زميله في المنتخب جاسم المطروشي ذهبيتين وبرونزيتين وفضية، وهو أول إنجاز للدولة على صعيد مصارعة الذراعين، وساهمت النتائج التي حققها الشيراري والمطروشي في حصول الإمارات على المركز الثاني على مستوى الفرق خلف مصر.

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