شكرا لقرائتكم خبر عن خليل غانم: بدأنـا مشوار الاحتـراف مـن نقطـة الصفـر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أكد خليل غانم رئيس شركة كرة القدم في نادي خورفكان، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ستحول نادي خورفكان إلى تحفة معمارية. وتقدم بالشكر لسموه، مشيراً إلى أن فريقه سيعود قريباً إلى ملعبه، وذكر أن خورفكان سيقاتل حتى آخر لحظة، لافتاً إلى وجود فرصة كبيرة للبقاء في دوري الخليج العربي.

وذكر أن وضع الفريق خطر لكن مصيره بيده، منوهاً بالتطور الذي حدث في مستوى النسور في القسم الثاني، مبدياً تفاؤله بالمرحلة المقبلة. ويرى غانم أن خورفكان يعيش موسماً استثنائياً، وأن مقارنته ببقية الفرق ظالمة، وهنا نص حديث غانم:* هل هناك أمل في أن يخوض الفريق بقية مبارياته على ملعبه؟

- العمل يسير وفق الخطة التي وضعتها الجهات المعنية، ونحن متفائلون بالعودة إلى ملعبنا قريباً جداً، ولا بد من أن أشير هنا إلى أن ما يجري حالياً في نادي خورفكان هو عمل ضخم جداً. نتحدث عن ملعب جديد وملاعب فرعية ومبانٍ إدارية جديدة، وصالة ومدرجات جديدة وغيرها. نادي خورفكان سيكون تحفة معمارية وسيخدم المنطقة بأكملها ، لا بد أن نشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على هذه المكرمة الغالية،وكلمات الشكر قليلة على ما يقدمه وعلى دعمه غير المحدود ليس لخورفكان فقط؛ بل لكل أندية الشارقة ،كما نتقدم بالشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ،ولسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وللشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وستكون هناك قاعدة من الفرق السنية ومدرسة للكرة، لان هذا الجانب نوليه اهتماماً كبيراً؛ فالنادي ليس الفريق الأول فقط ، وكون الفريق مهدداً بالهبوط فهذا ليس مستغرباً، وهناك فرق موجودة في الدوري منذ سنوات تعاني شبح الهبوط حالياً، لكن عندما تنظر إلى المستقبل سترى أنه لخورفكان بكل تفاصيله من كوادر ومواهب وبنية تحتية.

* وكيف ترى وضع الفريق ؟

- وضع خطر بكل تأكيد، لكن هناك تفاؤل مصحوب بعمل من أجل البقاء. في الدور الأول كان الفريق يستحق مركزاً أفضل؛ لأنه لم يكن الحلقة الأضعف في أي مباراة، لكن غاب عنا الحظ، وحتى لا يقال إننا نعلق كل شيء على شماعة الحظ فقط، أقول إن هناك أسباباً أخرى لهذه النتائج أهمها عدم توفيق المهاجمين الأجانب، وغياب اللمسة الأخيرة في كثير من المباريات، إلى جانب خوض الفريق مبارياته خارج ملعبه، والإصابات والغيابات كذلك لها دور، ولا ننسى أن التحول من الهواية إلى الاحتراف بعد 11عاماً له تأثير أيضاً، وخورفكان يختلف عن كل الفرق؛ لأنه حديث عهد بالاحتراف ومقارنته ببقية الفرق ظالمة. وفي الأخير الصاعد دائماً يجد نفسه في دائرة التهديد بالهبوط، ولكن البداية في الدور الثاني من الدوري برأيي حتى الآن، تبدو مبشرة وتعزز تفاؤلنا.

* هناك طفرة حدثت في الفريق في القسم الثاني.. إلى ماذا تعود برأيك؟

- إلى عدة أسباب أهمها وجود أجانب أفضل ظهرت بصمتهم مع الفريق، إلى جانب ارتفاع مستوى اللاعبين المواطنين وعودة بعض المصابين، وإلى انسجام العناصر. وأعتقد أن المدرب أصبح حالياً أكثر دراية بفريقه وعناصره.

* ماردك على من قطع بهبوط الفريق؟

- كرة القدم لعبة لا تعتمد على الترشيحات والحديث على الورق؛ كون الفريق مرشحاً هذا شيء طبيعي لأن الصاعد دائماً مرشح للهبوط، لكن لا يمكن لأحد أن يقطع بهبوط أي فريق، كما لا يمكنه أن يقطع بفوز أي فريق بالدوري. المنافسة مفتوحة وإذا كان الدوري يحسم في القمة والقاع في 14 جولة أو 15، ما الجدوى إذن من إكماله. حتى الآن، خورفكان ضمن الفرق المهددة بالهبوط وحاله من حالها، هذه هي الحقيقة، لكن الدوري ما زال طويلاً.

* الفريق كان بمقدوره تجاوز ما حدث لو تعاملتم مع ملف الأجانب في بداية الموسم بصورة جيدة.. ما تعليقك؟

- الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أننا لم نختر أي لاعب أجنبي، فالمدرب كاميلي اختار اللاعبين الأربعة في البداية، ثم اختار جوران الثلاثي الذي انضم إلى الفريق في الميركاتو الشتوي بالتشاور معنا، هناك مجموعة لاعبين عرضوا علينا طرحناهم على المدربين، وهم من اختاروا ونحن أمنّا على اختيارهم. وبالمقابل لم نقرر الاستغناء عن أي منهم فالمدربان قررا، وهناك لاعب طلب فسخ عقده بالتراضي، كاميلي طلب إنهاء عقد بيدرو بسبب ملاحظات فنية واستجبنا له، وجوران طلب الاستغناء عن تيمور وحتى إذا لم يطلب الاستغناء عنه كنا سنستغني عنه. فاللاعبون الذين استغنينا عنهم ثلاثة هم بيدرو وتيمور وروبسون، أما بسمارك فقد طلب إنهاء عقده والمدرب كان يرغب في استمراره. وأعتقد أن المعايير التي تم اختيار الأجانب على ضوئها كانت صحيحة وكل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم مميزون وأصحاب سيرة ذاتية جيدة، وبعضهم يلعب لمنتخب بلاده، لكن التوفيق مهم في كرة القدم، وربما لم يوفق بعضهم. فتيمور مثلاً لاعب منتخب وهداف، لكنه أخفق معنا وعندما سألناه عن سبب تراجع مستواه، قال إنه لم يكن مركزاً؛ لأن ابنته مريضة وتم نقلها إلى روسيا مع والدتها لتلقي العلاج، وهذه المعلومة مهمة ولم يذكرها اللاعب لنا، ولا نعلم هل هو صادق أم كاذب أم إنها مرضت بعد أن تعاقدنا معه.

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* يؤخذ عليكم أنكم بالغتم في الإنفاق على التعاقدات والتغيير.. هل من تبرير لكل هذا الإنفاق والصرف؟

- إذا كان المقصود استبدال المدرب كاميلي واللاعبين تيمور وبيدور وروبسون فهذا يعني أن كل أندية الدولة تبالغ في الإنفاق والصرف، كل الأندية أو معظمها إما استبدلت مدربها أو استبدلت عدداً من اللاعبين الأجانب أو استغنت عن مقيمين ومواطنين، فلماذا الحديث عن خورفكان فقط وكأنه جاء ببدعة واخترع تغيير المدربين واللاعبين. طبيعي أن يتم استبدال اللاعب الذي لم يوفق أو أخفق، وكذلك المدرب. وللعلم فإننا لم ندفع مبالغ كبيرة في التعاقدات، على العكس كانت عادية جداً وحتى المخالصات مع اللاعبين الأجانب لم تكلفنا مبالغ كبيرة؛ بل هناك من كسبنا وراء انتقاله.

* كيف تنظر إلى حظوظ الفريق في البقاء وهل هناك أمل؟

- الأمل موجود على الرغم من صعوبة الوضع والموقف، لكن نحن في بداية الدور الثاني، صحيح أن المهمة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة. وأعتقد أن البقاء في حال تحقق سيكون إنجازاً كبيراً بالنسبة للظروف التي يمر بها النادي في هذا العام الذي هو عام استثنائي بكل المقاييس، والفريق سيقاتل حتى آخر لحظة، ونحن متفائلون ونراهن على لاعبينا وعلى جماهيرنا في المرحلة المقبلة.

ملاعب محايدة

قال خليل غانم: إذا كان الملعب غير مهم فلماذا يحسب الهدف في أرض الخصم بهدفين؟

ولماذا لا تقام المباريات في ملاعب محايدة؟، نحن لم نخض أية مباراة على ملعبنا، وهذا الأمر يؤثر في النتائج، ونحن سعداء لأن الملعب سيكون جاهزاً وسيكون وجهة لشبابنا وأبنائنا في القريب العاجل، الملعب مهم ومن يقول هذا الحديث يدرك أهميته؛ لكنه ربما لا يريد ذكر الحقائق.

وضع الفريق فرض التغيير

اعتبر خليل غانم أن وضع الفريق ونتائجه كانت تحتم عليهم إبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وقال: إذا كانت الفرق التي تتصدر جدول الترتيب أجرت تغييرات واستعانت بلاعبين جدد فمن الطبيعي أن يحرص الفريق المهدد بالهبوط على تدعيم صفوفه، لماذا لا نخوض الميركاتو ونقوم بانتداب اللاعبين الجدد؟

وهل من المنطقي والمعقول ألا نحاول حل مشكلة التهديف وإيجاد عنصر أكثر فاعلية في الهجوم وفي وظائف أخرى؟، حالياً الفريق أفضل؛ لأن الجدد قدموا الإضافة.

اهتمام ومتابعة مجلس الشارقة

قال خليل غانم: إن «مجلس الشارقة الرياضي» برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي والأمين العام عيسى هلال والأعضاء يقوم بدور كبير في تطوير الأندية، والاهتمام بالشباب والناشئين والارتقاء بكل الألعاب، وذكر أن المجلس في قلب كل الأحداث دائماً، وهو يحرص على التواصل مع الأندية، والاستماع إلى مسؤوليها، وإيجاد حلول سريعة لأي مشكلة ولأي طارئ. وأفاد أن التركيز على الصغار يأتي تنفيذاً لتوجيهات المجلس الذي يشدد على أن يجد الصغار في الأندية ما يطور أبدانهم وعقولهم، وما يشغل أوقات فراغهم، ويساعدهم على أن يصبحوا في المستقبل القريب نجوماً ولاعبين في كل الألعاب؛ ليخدموا دولتهم في هذا الجانب.

ظروف استثنائية

اعتبر خليل غانم أن خورفكان يمر بظرف استثنائي في هذا الموسم، وقال: الفريق صعد بعد 11عاماً من الغياب، والإدارة الحالية عندما تسلمت المهمة في يوم 13يونيو/حزيران، أي قبل انطلاق الموسم بشهرين كانت مطالبة بالتعاقد مع فريق جديد بالكامل تقريباً؛ لأننا وجدنا 12 لاعباً فقط في القائمة، وطُلب إلينا التعاقد مع مدرب جديد، ومع أجانب، وكل ذلك كان من المفترض أن يتم قبل ذهاب الفريق إلى المعسكر الذي حُدد مسبقاً من الإدارة السابقة، باختصار الفترة الزمنية بين تعيين الإدارة وموعد المغادرة إلى المعسكر كانت ثلاثة أسابيع، وطُلب إلينا خلالها التعاقد مع 20 لاعباً جديداً ومع مدرب إلى جانب الأمور الأخرى، والترتيبات المتعلقة بالموسم.