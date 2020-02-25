24 فريقاً في مهرجان كرة القدم للجالية الهندية بالعين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف استاد هزاع بن زايد في مدينة العين المهرجان السابع عشر لبطولة كرة القدم لأبناء الجالية الهندية الذي ينظمه المركز الثقافي لمسلمي كيرلا في الإمارات، بمشاركة 14 فريقاً للكبار و10 فرق لطلاب المدارس، وذلك برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، وحضور أشرف بلي كندي نائب رئيس المركز الثقافي لمسلمي كيرلا في الإمارات وعدد من المسؤولين والشخصيات وأبناء الجالية الهندية المقيمين على أرض الدولة.

وألقى الشيخ الدكتور سالم بن ركاض كلمة في الافتتاح أشاد فيها بإسهامات الجالية الهندية في المجالات التنموية والاقتصادية والثقافية على مستوى الإمارات، معبراً عن تقديره لجهود المركز الثقافي لمسلمي كيرلا في تنظيم المهرجان الرياضي السنوي، مؤكداً أن دولة الإمارات كانت وستظل دائماً وطناً للتعايش والمحبة والحياة الكريمة لكافة الشعوب على أرضها.

وفي ختام المباراة تم تكريم وتوزيع الميداليات والكؤوس على الفرق المشاركة ثم تتويج الفائزين، حيث حل في التصفيات النهائية فريق «العين مندلام كي إم سي سي» في المرتبة الأولى، وفريق «المالايالي» بالمركز الثاني، وفريق «شباب الهند» بالمركز الثالث.