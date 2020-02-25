شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة إلى العالم برمل الصحارى وصخر الجبال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : أحمد مصطفى سياحة طبيعية وترويج بالمجان للإمارات الى دول العالم كافة ، بحضارة السهل والصحراء ،والجبل والوادي في المرحلة الثانية لطواف الإمارات الذي شهد حضوراً جماهيرياً لافتاً من منطقة المنيعي، المتخمة بالجبال في منطقة حتا، وقام أهالي المنطقة بالخروج إلى الطرق؛ من أجل تحية الدراجين المارين عليها خلال ال25 كلم الأخيرة من المرحلة.

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