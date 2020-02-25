شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» تحدث وسائل الدعم والتواصل مع الاتحادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب عممت الهيئة العامة للرياضة على الاتحادات بتوجيهات لتطوير الأداء، وطالبت الاتحادات بتحديث خططها ليتم اعتمادها، مع استحداث نظام إلكتروني للتواصل بدلاً من المخاطبات الورقية . وطلبت إضافة الاسم والمسمى الوظيفي تحت كافة التوقيعات الصادرة عن الاتحاد داخلياً وخارجياً، وعمل رابط إلكتروني مباشر مع «الهيئة» لتسريع تحويل الدعم. كما أوصت لجنة التدقيق بإعداد جدولة للمشاركات الخارجية والاجتماعات الدولية والإقليمية.

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