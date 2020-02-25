لاعبو الإمارات يتألقون في تحدي ياس للترايثلون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم لاعبو الإمارات للترايثلون مستويات عالية خلال تحدي ياس للترايثلون الذي أقيم الجمعة المنصرم في جزيرة ياس بإمارة أبوظبي، وتعتبر هذه النسخة العاشرة من البطولة التي يزداد عدد المشاركين فيها سنوياً، حيث بلغ عدد المشاركين ما يقارب 820 لاعباً.

وحقق لاعبو الإمارات للترايثلون نتائج عالية في البطولة؛ إذ حقق حمدان أحمد لاعب فريق الناشئين وممثل نادي شباب الأهلي المركز الثاني في المجموع العام لمسافة سوبر سبرنت التي تتضمن 375 متر سباحة، و11 كيلومتراً للدراجات، و2.5 كيلومتر للجري، فيما حقق اللاعب عبدالله اللقيطي ممثل نادي الجزيرة المركز الثالث على المجموع العام عن المسافة الأولمبية التي تتضمن 1.5 كيلومتر سباحة، و38 كيلومتراً للدراجات، و10 كيلومترات للجري، وفي منافسات مسافة السبرنت حقق اللاعب عبدالله فرحان المركز الأول ضمن الفئات العمرية لهذه المسافة التي تتضمن 750 متراً للسباحة، و22 كيلومتراً للدراجات، و5.5 كيلومتر للجري.

وشارك اللاعبون فارس الزعابي ومحسن آل علي ومحمد طرموم الكثيري ضمن فئة المحترفين لمسافة سبرنت، وفاز لاعب منتخب الإمارات للترايثلون فارس الزعابي بالمركز الأول على فئة المواطنين، والمركز الخامس على المجموع العام، فيما حقق اللاعب محسن آل علي المركز الثاني عن فئة المواطنين والمركز السابع على المجموع العام بفارق 8 ثوانٍ فقط عن صاحب المركز الأول، فيما حقق اللاعب محمد طرموم المركز الثالث.

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وكان للصغار نصيب أيضاً من المنافسة، حيث حققت اللاعبة عفراء خالد المركز الثالث لفئة الصغار تحت عشر سنوات لمسافة 200 متر للسباحة، و6.6 كيلومتر للدراجات، و1.5 كيلومتر للجري، وحقق اللاعب مروان أحمد المركز الخامس لفئة الصغار تحت أربعة عشر عاماً لمسافة 200 متر للسباحة، و10 كيلومترات للدراجات، و2.5 كيلومتر للجري.

من ناحية أخرى، فاز اللاعب ساري الحمادي بالمركز الأول عن فئة دول مجلس التعاون الخليجي في بطولة الرجل الحديدي التي أقيمت بنفس اليوم في سلطنة عمان الشقيقة، وتأهل لبطولة العالم للرجل الحديدي التي ستقام في نيوزيلندا نوفمبر المقبل، وعليه سيغادر الثلاثي لتمثيل الدولة في هذه البطولة معاً، حيث كان قد تأهل اللاعبان عبد الرحمن الحوسني وعبدالله اللقيطي في وقت سابق لهذه البطولة.

وأكدت جمعية الإمارات للترايثلون فخرها بإنجازات شبابها في هذا الموسم الرياضي، وأعربت عن أمنياتها لهم بمزيد من النجاح وتقديم مستويات أفضل في البطولات القادمة، والتألق على منصات التتويج المحلية والعالمية.