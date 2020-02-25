شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات دبي يتألقن في الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت منافسات كأس الفتيات ضمن فعاليات منصة أبطال دو لكرة القدم، وشهدت مباريات الفتيات تنافساً كبيراً في حضور كشافي لاليغا ومدربي مركز دو لاليغا للكفاءات العالية.

وتوافد الأهل والأصدقاء لتشجيع اللاعبين وحثهم على بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز، كما أبهرت منافسات الفتيات كشافي لاليغا الذين أشاروا إلى التطور الملحوظ في مستويات الفتيات، وهو ما يعكس المجهود المبذول من المدربين.

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