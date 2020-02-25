إسماعيل: فرصة تاريخية لبني ياس للتأهل إلى نهائي الكأس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول، أن لاعبي السماوي أمامهم فرصة تاريخية لتسجيل أسمائهم بأحرف من ذهب، والتأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثالثة في تاريخ النادي، عندما يواجه بني ياس منافسه الظفرة في نصف نهائي البطولة الأغلى في 9 مارس المقبل.

وكان بني ياس قد تأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في مناسبتين سابقتين، عندما فاز باللقب في موسمي 19911992، و2011 2012 وخسر حينها من الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال إسماعيل: «لاعبو بني ياس أمامهم فرصة تاريخية، بتقديم المستوى المأمول في مباراة الظفرة وتحقيق الفوز من أجل حجز بطاقة العبور إلى نهائي الكأس، وتسجيل أسمائهم بأحرف من ذهب في السجل التاريخي للبطولة».

وأشار إلى أن الحظوظ متكافئة بين الفريقين؛ لأنهما يقدمان نفس المستوى في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن الظفرة يقدم مستويات لافتة في الفترة الحالية، خاصة في مسابقة دوري الخليج العربي، ويمتلك لاعبين لديهم خبرة جيدة، ونجحوا في تحقيق الفوز على العديد من فرق المقدمة وهي العين والنصر والشارقة.

وأضاف: «بني ياس يُدرك جيداً أهمية المباراة، ولديه القدرة على التعامل مع كل مواجهة بحساباتها الخاصة، وقدم السماوي مستوى جيداً خاصة في بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي وصل فيها إلى نصف النهائي، وكأس الخليج العربي التي لولا الخطأ الإداري الذي ارتكب، لكان الفريق متأهلاً إلى الدور الثاني من البطولة، متصدراً لمجموعته».

وأوضح إسماعيل أن بني ياس يعتمد على الأداء الجماعي وليس الفردي، ويلعب كرة قدم شاملة بعد التحرر من الاعتماد على المهاجم الواحد، ويضم بين صفوفه العديد من عناصر الخبرة أبرزهم القائد فواز عوانة وحارس المرمى فهد الظنحاني.

وتابع: «في ظل تكافؤ الفرص بين الفرق في مباريات الكأس، وعدم أهمية النتائج والمستويات السابقة، فإن الأكثر تركيزاً وهدوءاً في الميدان سيكون الفوز من نصيبه، بعد أن استحق الفريقان الوصول إلى هذا الدور المتقدم من البطولة الأغلى».