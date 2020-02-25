شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة مارسيلو بمخالفات قيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت محكمة إسبانية، أمس، أن البرازيلي مارسيلو مدافع فريق ريال مدريد، مثل أمامها بسبب القيادة، وهو يحمل رخصة سير غير صالحة للمرة الثانية خلال سبعة أعوام مع تجاوز السرعة القصوى.
وأقر اللاعب بذنبه في القيادة بسرعة 134 كلم/ساعة، في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 120 كلم/ساعة،
كما تبين أن رخصة القيادة التي كان يحملها غير صالحة، ومن المقرر أن يمثل اللاعب البالغ 31 عاماً، أمام المحكمة مجدداً في مارس/آذار المقبل.
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