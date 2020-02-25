عبد الله بن سالم يرعى احتفال «الشارقة الرياضي» بأحمد الفردان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، يحتفل «مجلس الشارقة الرياضي» في السادسة والنصف من مساء اليوم، بأحمد ناصر الفردان الأمين العام ل«مجلس الشارقة الرياضي» السابق في قاعة الدانة في الشارقة (البوم سابقاً) في منطقة سمنان في الشارقة؛ بمناسبة العودة الحميدة من رحلة العلاج.

ويعد أحمد ناصر الفردان من القيادات الرياضية المشهود لها بالكفاءة والتميز في العمل العام؛ من خلال مشواره الحافل في الأمانة العامة لمجلس الشارقة الرياضي على مدى 10 سنوات، ورئاسة اتحاد الإمارات لكرة اليد، والعمل في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات لكرة القدم، ورئاسته للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات التي تعد من الألعاب التي أسسها الفردان إضافة إلى مشواره في العمل الإداري في نادي الشارقة رئيساً لمجلس الإدارة، وتحقق في عهده فوز نادي الشارقة بآخر بطولة ل«كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لكرة القدم في موسم 2003، إضافة إلى جهوده الكبيرة في العمل المجتمعي والرياضي والثقافي والتطوعي

وكان مجلس الشارقة الرياضي قد وجه دعوة عامة إلى العديد من الشخصيات الرياضية والجهات الرسمية عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لحضور الاحتفال اليوم.