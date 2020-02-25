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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتماد لائحة بطولة محمد بن زايد الدولية للجودو
تاريخ النشر: 25/02/2020
اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، اللائحة الفنية والتنظيمية لبطولة محمد بن زايد الدولية المفتوحة للجودو، التي ستقام يومي 6 و7 مارس المقبل بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي.
ومن المنتظر أن تتم إجراءات التسجيل إلكترونياً في فئات الرجال والشباب والفتيات، والناشئين، والبراعم والأشبال، وحددت اللائحة أنه ليس شرطاً تقييد الفريق أو المركز المشارك بعضوية الاتحاد كبطولة مفتوحة للجميع، فيما سيعتمد على الأوراق الثبوتية (جواز السفر أو الهوية) لتحديد الفئة التي يشارك فيها كل لاعب. ويجوز لكل فريق أن يسجل لاعبين اثنين في كل وزن دون شرط لجنسية اللاعب، شريطة أن يكون التسجيل في الوقت المحدد حسب اللائحة الفنية.
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