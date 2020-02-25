الجولة النهائية لكأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم الجولة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، حيث تبدأ النزالات في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، وسيحظى الضيوف والجماهير بفرصة الاستمتاع بأجواء متميزة من الحماس والتشويق لا مثيل لها في ظل إقامة المنافسات في الهواء الطلق، وسعي الأندية للظفر بأغلى بطولات الجوجيتسو المحلية.

وتتنافس أندية بني ياس والعين والوحدة على اللقب بعد أن اجتازت الجولتين الأولى والثانية بنجاح كبير وتفوق على باقي الأندية المشاركة بعد خوض لاعبيها لنزالات حامية، وتعتبر الجولة الثالثة هي جولة الحسم بين الأندية المتصدرة للبطولة في مختلف فئاتها وأوزانها.

وقال محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن الموسم الرياضي 2019-2020 يزخر بالعديد من الفعاليات والبطولات المهمة، ويعتبر كأس رئيس الدولة للجوجيتسو محطة تبعث على الفخر والاعتزاز وتمثل هدفاً لكل لاعب إماراتي للمشاركة ونيل أفضل النتائج.