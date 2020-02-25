شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موعد الكلاسيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

المصائب لا تأتي فرادى في «البيت الملكي»، فمن بعد الخسارة المفاجأة من ليفانتي في الليجا التي كلّفت ريال مدريد فقدان الصدارة في توقيت في غاية الأهمية، أفادت التقارير بأن الإصابة الجديدة لنجم الفريق هازارد، قد تُنهي موسمه مبكراً، ما يمثل ضربة قوية للفريق الملكي الذي تلقى مؤخراً عدة ضربات دفعة واحدة. وعندما يحدث كل ذلك قبل موعد كلاسيكو الأرض الأسبوع المقبل، فإن ذلك يضع المدرب زيدان وكتيبته في موقف في غاية التعقيد، في ظل فارق النقطتين اللتين يتفوق بهما برشلونة الذي انفرد بالصدارة برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن الريال.

وستشكل النقطتان محور ضغط على الفريقين. فإما انتزاع الصدارة في البرنابيو، وإما السماح لبرشلونة بتوسيع الفارق إلى خمس نقاط، وإنْ حدث ذلك فعلياً فمعناه ضياع لقب الليجا، والتفرغ لدوري أبطال أوروبا كتعويض أخير للفريق الملكي الذي خرج من كأس ملك إسبانيا، ولم يعد يمتلك سوى فرصة أخيرة للإبقاء على أمله في تحقيق لقب الدوري عبر كلاسيكو العالم.

في جميع الدوريات الأوروبية يتعثر الكبار ويتراجع بعضهم، ويتساقط البعض الآخر إلا فريقاً واحداً كسر القاعدة هذا الموسم. نتحدث عن فريق ليفربول الذي يواصل التحليق وحيداً في الدوري الإنجليزي وبات قريباً جداً أكثر من أي وقت آخر من التتويج باللقب الغائب عنه منذ 30 عاماً، في الوقت الذي تراجع فيه الكبار في الدوريات الأوروبية وتحديداً في الدوري الإيطالي والإسباني والألماني، وهذا ما حدث فعلياً لبايرن ميونيخ الذي تراجع في مرحلة من المراحل، وكذلك الوضع بالنسبة لريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكذا الدور الإيطالي أيضاً مع اليوفي الذي عانى كثيراً للحفاظ على صدارته، وسط حالة متباينة لكبار الأندية، وهي حالة طبيعية ومتوقعه، إلا أن الوضع مع ليفربول كان استثنائياً بسجل خالٍ من الخسائر وصدارة مطلقة، مغرداً وحيداً خارج السرب في الدوري الإنجليزي بعدما أصبحت مسألة التتويج باللقب الغائب منذ ثلاثة عقود مسألة وقت، ليس إلا.

أما الحديث عن الخروج من دوري الأبطال بالنسبة لليفربول، فقد يصبح واقعاً بعد خسارة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في الذهاب، إلا إذا كان للداهية كلوب رأي آخر في معقل الريتز.

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