الأسترالي كاليب بطل المرحلة الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

توج الأسترالي إيوان كاليب من فريق لوتو سودال البلجيكي بطلاً للمرحلة الثانية (حتا) من طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 29 الجاري، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1122 كلم.

قطع كاليب، الذي سبق أن حقق لقب هذه المرحلة في العام الماضي، مسافة السباق الممتدة ل168 كيلومتراً بزمن قدره 4:18:16 ساعة، فيما حل الإيرلندي سام بينت دراج فريق كويك ستيب البلجيكي في المركز الثاني والفرنسي أرنود ديمار دراج فريق غروباما في المركز الثالث. وانتزع كاليب القميص الأحمر لمتصدر السباق الذي ترعاه طيران الإمارات من الدراج الألماني باسكال أكرمان، كما انتزع منه أيضاً القميص الأخضر لمتصدر السباق بالنقاط برعاية مبادلة، واحتفظ الصربي فيليكو ستونيتش من فريق فيني زابيو الإيطالي بالقميص الأسود المخصص للسرعة برعاية طيران أبوظبي بتصدره الترتيب ب29 نقطة، وحصل الروسي نيكولاي شركاسوف من فريق غازبروم على القميص الأبيض المخصص للمتصدر تحت 25 سنة برعاية نخيل .

وبنهاية المرحلة الثانية تصدر كاليب الطواف في 7:47:19 ساعة وبفارق 12 ثانية عن الإيرلندي سام بينت الذي حل في المركز الثاني وجاء الفرنسي أرنود ديمار في المركز الثالث بفارق 16 ثانية. وانطلقت المرحلة الثانية من قرية حتا التراثية وسط سلسلة جبال الحجر والصحراء المحيطة بها على طرق واسعة ومستقيمة تتميز بتموجاتها المتواصلة،وبلغ معدل سرعة السباق 39.029 كم في الساعة، لكنها ووصلت أحياناً إلى 53 كم و60 كم وتجاوزت 70 كم في الساعة في بعض المنحدرات.

وشهدت ال10 كيلومترات الأخيرة من الطواف تراجع الألماني باسكال وهي المرحلة التي شهدت صعوداً صعباً لجميع الدراجين المشاركين في الطواف.

وتنطلق اليوم المرحلة الثالثة «مرحلة الإمارات» من مسار القدرة للدراجات في دبي عند محمية المرموم الصحراوية، إلى جبل حفيت، وذلك لمسافة 184 كيلومتراً، وأكدت اللجنة المنظمة أنه سيتم إغلاق الطرق المؤدية إلى بداية السباق ومنطقة الضيافة خلال 60 دقيقة قبل بدء السباق، وسيمر مسار الطواف في العديد من المناطق الصحراوية على طرق طويلة مستقيمة.

حضر المرحلة الثانية من الطواف وتتويج الفائزين بالقمصان، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة العليا للطواف، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للطواف وممثلي الهيئات و الشركات الراعية.



البطل: الفوز إنجاز لأنها أصعب مرحلة



أعرب الدراج الأسترالي إيوان كاليب من فريق لوتو سودال عن سعادته بالتتويج بالمرحلة الثانية من طواف الإمارات، مؤكداً أنها الأصعب في الطواف حتى الآن.

وقال في تصريحات عقب وصوله إلى خط النهاية: «سعيد للغاية بالإنجاز الذي حققته خلال هذه المرحلة الصعبة والمهمة في الطواف، لقد واجهت العديد من الصعوبات طوال السباق؛ لكن مساعدة الزملاء كان لها الدور الكبير في دعمي، خاصة في المرحلة الأخيرة من الصعود».

ولفت إيوان كاليب إلى أنه كان خائفاً للغاية خلال الأمتار الأخيرة من هذه المرحلة، خاصة بعد احتدام المنافسة بين جميع الدراجين؛ لكن الثقة الكبيرة ودعم الزملاء كان له الدور الكبير في دعمه؛ من أجل نيل اللقب.

وأتم تصريحاته بالتأكيد بأنه لم يكن يتوقع نيل لقب المرحلة مثلما كان في النسخة الماضية من الطواف، لافتاً إلى أنه بدأ في التفكير بصدارة الترتيب العام للطواف، حينما وصل إلى منطقة الصعود وقبل خط النهاية.



الطواف يعيد الحياة لدراج إنجليزي



أعاد طواف الإمارات الحياة إلى دراج فريق أنيوس الإنجليزي، كريس فروم، بعد أن انقطع عن خوض منافسات السباقات العالمية، بسبب حادث طرق تعرض له قبل ثمانية شهور تقريباً.

وظهر كريس فروم في المرحلة الأولى من طواف الإمارات، بعد أن تعافى نسبياً من الإصابة؛ إذ تمكن أن يصل برفقة الدراجين الآخريين إلى خط النهاية.

وأوضح فروم أنه كان يعاني مشاكل في ساقة اليمنى، وما زالت آثار الكسر في الضلع الأيمن واضحة عليه، إلا أنه تغلب على كل هذا، ونجح فيما كان يخطط له، وهو إنهاء السباق دون التخطيط لحسابات الفوز أو الخسارة.

واعترف الدراج البريطاني، أن مرافقة المجموعة إلى خط النهاية انتصار كبير في حد ذاته، وقال: «إنه شعور جيد أن أعود لسباقات النخبة».

وأضاف: «أظهرت أنه كان من الممكن العودة بعد فترة طويلة، ما زال هناك طريق طويل للعودة إلى المستوى الذي كنت فيه قبل الحادث، ولكن المشاعر الأولى كانت جيدة حقاً، لقد شعرت بالرضا لمجرد الحصول على رقم سباق، وخرجت رفقة زملائي مرة أخرى لأحارب معهم في سباقات الطريق».

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100 دورية في المرحلة الرابعة



أكد العقيد جمعة سالم بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، أن الخطة المرورية لطواف الإمارات تختلف من مرحلة إلى أخرى، ويتم تحديدها قبل انطلاق السباق بفترة طويلة، بعد عملية مسح لكل المسارات؛ حيث يتم تكثيف دوريات الشرطة في المراحل التي تمتد وسط المدينة وتقل في المراحل الخارجية، وأضاف: تم تخصيص بين 45 و50 دورية للمرحلة الأولى؛ لأنها بدأت من جزيرة النخلة وامتدت على مسارات خارجية قبل أن تنتهي في قلب واحة دبي للسيليكون، بينما قمنا بتخصيص 22 دورية فقط لمرحلة حتا؛ لأنها تقام في مسار جبلي وخارج المدينة في جزء كبير، و15 دورية في المرحلة الثالثة «المرموم - جبل حفيت» التي تمتد لمسافة 184 كلم بين دبي وأبوظبي. وتابع: «في المرحلة الرابعة (بنك الإمارات دبي الوطني) الممتدة لمسافة 173كلم وسط مدينة دبي وتنطلق من حديقة زعبيل وصولاً إلى منطقة سيتي ووك سيتم تخصيص 100 دورية».

وأوضح العقيد جمعة سالم بن سويدان: إن هناك 3 عوامل سيتم أخذها بعين الاعتبار في المرحلة الرابعة التي تمر في قلب مدينة دبي، أولاً أن ريتم السباق سريع، ويحتاج إلى سرعة في إغلاق الحركة، وثانياً ضرورة الإعلام عن النقاط والمناطق التي وصل إليها الطواف في كل مرة، وثالثاً يتوجب على دوريات المقدمة أن تتحلى بالسرعة في تنفيذ مهامها؛ باعتبار أن أغلب المناطق التي يمر بها السباق توجد فيها أسواق وتكون مزدحمة دائماً.



نادي أبوظبي للدراجات يروج لطواف الإمارات



نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية يوماً مفتوحاً بمدرسة ويلز الدولية بأبوظبي، ضم نخبة من الدراجين المحترفين في فريق الإمارات الدولي للدراجات؛ وذلك ضمن الفعاليات المجتمعية التي يقوم بها النادي دوماً، والتي تستهدف نشر رياضة الدراجات، خاصة بين الفئات العمرية الأصغر، وتمثل ترويجاً لطواف الإمارات الذي تنظمه الدولة حالياً. وكان في مقدمة حضور فعاليات اليوم الرياضي.. النخيرة الخيلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي لرياضة الدراجات، إلى جانب عدد من مسؤولي النادي، وعدد من دراجي فريق الإمارات الدولي للدراجات؛ من أبرزهم: المحترف فيماندو جافيرا؛ ومكسيميلانو ريشازي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الفريق وكافة الأجهزة الفنية بأكاديمية الدراجات التابعة لفريق الإمارات الدولي للدراجات، ويعد نادي أبوظبي أحد الشركاء الداعمين للأكاديمية؛ لما لها من مردود إيجابي كبير في توسيع قاعدة ممارسي رياضة الدراجات، خاصة بين الفئات العمرية الأصغر.

وأكد النخيرة الخيلي سعادته الكبيرة بنجاح التجربة، وبتواجد دراجين محترفين على مستوى دولي بين الأطفال، مؤكداً أن ذلك سيعزز حب التلاميذ لرياضة ركوب الدرجات سواء على صعيد المنافسة أو على صعيد المتعة الشخصية.



39 % من الدراجين يشاركون للمرة الأولى



كشف معلق دبي الرياضية عبدالله سويدان عن أن 39% من الدراجين المشاركين في النسخة الثانية لطواف الإمارات للدراجات الهوائية يشاركون للمرة الأولى في الطواف، فيما شاركت النسبة المتبقية وهي 61% من قبل في الطواف، وهو ما يعني تميز هذه النسبة من الدراجين في معرفتهم بطرق الإمارات وتضاريسها. ويعد البريطاني مارك كافنديتش دراج فريق البحرين ماكلارين، والإسباني أليخاندرو فالفيردي كابت دراج فريق موفيستار، والأسترالي ايوان كيلب دراج فريق لوتو سودال البلجيكي، والأيرلندي سام بينت دراج فريق كويك ستيب البلجيكي، والهولندي ديلان غرونويغن من فريق فيسما من بين أكثر الدراجين الذين يعرفون مسارات الطواف بحكم مشاركاتهم السابقة.