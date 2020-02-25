صفوت المصري يودع «دبي للتنس» على يد كولشراير

فاز الألماني فيليب كولشرايبر المصنف 81 عالمياً على المصري محمد صفوت المصنف 132 على العالم، في الدور الأول من النسخة ال29 لبطولة سوق دبي لحرة «لتنس الرجال» بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع (4-6 و6-4 و6-0)، في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الرئيسي لملاعب سوق دبي الحرة.

واحتاج الألماني لساعتين ودقيقة واحدة لتحقيق انتصاره، خصوصاً أن المصري محمد صفوت كان قريباً من تسجيل أولى مفاجآت البطولة، عقب تقدمه بالمجموعة الأولى (6-4).