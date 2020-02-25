شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة كبيرة في بطولة الشرطة للرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت منافسات بطولة الشرطة السنوية للرماية في نسختها ال38، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، بحضور العميد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والمقدم الدكتور سعود الجنيبي نائب مدير اتحاد الشرطة الرياضي، والمقدم أحمد عبدالرحمن العويس عضو اللجنة المنظمة، وعدد من الضباط وصف الضباط من مختلف القيادات بوزارة الداخلية.

وشهد اليوم الثاني استمرار مسابقات الرماية التكتيكية لفرق القيادات وفريق الرماية ممثل السعودية لفئتي (رجال- سيدات) و (رجال - سيدات- ضباط)، وذلك على 10 من الميادين المخصصة للرماية التكتيكية؛ حيث يتمثل سيناريو المنافسات في محاكاة لواقع أمني يتعامل معه رجل الشرطة خلال تأديته لواجباته الوظيفية.

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