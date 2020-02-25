شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الاشتراك في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس أعلنت مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية برنامج ومواعيد سباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة لعام 2020، الذي تقام منافساته في مدينة دبي للقدرة بسيح السلم . يبدأ المهرجان 2 مارس المقبل بسباق كأس السيدات، يليه في اليوم التالي سباق الإسطبلات الخاصة ، ثم سباق كأس اليمامة 4 مارس،ويختتم المهرجان يوم 7 مارس بسباق كأس سمو ولي عهد دبي. وحددت اللجنة المنظمة 29 الجاري موعداً لغلق باب الاشتراك.

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