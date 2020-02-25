الشارقة يفوز على النصر بـ «ثلاثية الثانية الأخيرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

خطف فريق سلة الشارقة الفوز أمام النصر في الثانية الأخيرة من عمر المباراة بنتيجة 99-97 أمس الأول في افتتاح الجولة ال15 من دوري السلة، بعد أن قلب تأخره بفارق نقطة إلى فوز بفارق نقطتين من خلال الرمية الثلاثية الناجحة للمحترف الأمريكي أدريان باسيت، ليواصل الشارقة صدارته للمسابقة دون أي خسارة.

وشهدت الجولة أيضاً مواصلة شباب الأهلي مطاردة الصدارة بفوزه على مضيفه البطائح «58-55»، وعودة الوصل إلى لغة الانتصارات بفوزه العريض على ضيفه العين بواقع «108-76». وبنتائج الجولة، حافظ الشارقة على سجله الخالي من الهزائم، ليعزز صدارته في الرتيب العام للبطولة برصيد 30 نقطة حققها من 15 انتصاراً على التوالي، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الوصيف، وحافظ فريقا النصر والبطائح رغم خسارتهما على مركزهما الثالث والرابع برصيدي 27 و24 نقطة على التوالي، فيما عزز الوصل مركزه الخامس برصيد 23 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بني ياس في المركز السابع، واحتل الجزيرة والظفرة المركزين السابع والثامن برصيدي 18 و17 نقطة، فيما تجرع العين خسارته ال15 على التوالي التي أبقته بالمركز العاشر والأخير برصيد 15 نقطة.