شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشئين» يفوز على البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب لناشئين مواليد 2006 على نظيره البحريني2-1، في المباراة الودية التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في المهرجان الخليجي الذي تستضيفه السعودية مارس المقبل.
وتضم قائمة المنتخب 22 لاعباً: عبدالرحمن التميمي، وزايد المهري، ونهيان عمران، وحمد المنهالي، وناصر المرزوقي، وعمر الجنيبي، ووليد الحمادي ، ومحمد المنصوري ، وسعيد عامر ، وعبدالله البلوشي، وهلال أحمد ، وأحمد بن كته، وغيث المشرخ، وسيف بن خائف، وعلي صياح ، وراشد الشامسي، وعلي الخزيمي، وخليفة الظنحاني ، وإبراهيم جاسم، وسهيل عبيد ، ومايد البلوشي، وحسين لنجاوي.
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