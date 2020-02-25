«الناشئين» يفوز على البحرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب لناشئين مواليد 2006 على نظيره البحريني2-1، في المباراة الودية التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في المهرجان الخليجي الذي تستضيفه السعودية مارس المقبل.

وتضم قائمة المنتخب 22 لاعباً: عبدالرحمن التميمي، وزايد المهري، ونهيان عمران، وحمد المنهالي، وناصر المرزوقي، وعمر الجنيبي، ووليد الحمادي ، ومحمد المنصوري ، وسعيد عامر ، وعبدالله البلوشي، وهلال أحمد ، وأحمد بن كته، وغيث المشرخ، وسيف بن خائف، وعلي صياح ، وراشد الشامسي، وعلي الخزيمي، وخليفة الظنحاني ، وإبراهيم جاسم، وسهيل عبيد ، ومايد البلوشي، وحسين لنجاوي.