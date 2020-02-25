26 دولة تتطلع للفوز بكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تستضيف العاصمة أبوظبي النسخة التاسعة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز خمسة نجوم، بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، وينظمها اتحاد الإمارات للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بدءاً من الغد وتستمر حتى السبت المقبل، ويتنافس المشاركون على جوائز تبلغ 650 ألف يورو.

يشارك في البطولة 146 فارساً وفارسة من نخبة نجوم القفز من 26 دولة حول العالم، بهدف الفوز بلقب الكأس الغالية على المستوى الفردي، وبكأس الأمم على مستوى الفرق، حيث يتأهل الفائز عبر بوابتها بإحدى بطاقات المشاركة في نهائي بطولة كأس الأمم لونجين برشلونة في شهر أكتوبر 2020، ضمنها بطاقتان يتنافس عليهما فريقان من دول الشرق الأوسط من جملة الفرق المشاركة في بطولة الكأس، ونيل حق التأهل لنهائي برشلونة، ويسعى فرسان فريق الإمارات للفوز بإحدى البطاقتين، لمواصلة مشوار مشاركاته في نهائي برشلونة.

وتشارك في منافسات كأس الأمم لونجين 6 فرق هي الإمارات، نيوزيلندا، ألمانيا، السعودية، مصر، سوريا، وهي أبرز بطولات قفز الحواجز في العالم، وأعلن عن تقديم جوائز قيّمة للجمهور، حيث يتم السحب على سيارتين والسحب يومياً على 100 موبايل، بالإضافة إلى جوائز قيّمة للأطفال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، وحضره طلال الهاشمي ممثل أبوظبي الرياضي، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، والأسترالي كيم ولتون مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.

ويتكون فريق الإمارات لقفز الحواجز في البطولة من 14 فارساً وفارسة، في جميع الفئات للحصول على بطاقة التأهل لبطولة نهائي كأس الأمم لونجين في برشلونة، ويذكر أن الثلاثي الإماراتي عبدالله المري وعبدالله حميد ومحمد الكميتي تأهلوا إلى المشاركة في كأس العالم لقفز الحواجز في لاس فيجاس.

وقال أحمد السويدي إن البطولة عزيزة على أسرة الفروسية بشكل عام وقفز الحواجز على وجه الخصوص، كونها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة وبقيمة تصنيفية تصل إلى 5 نجوم بالإضافة إلى جوائزها الكبيرة.

وقال طلال الهاشمي إن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على دعم البطولة الغالية، وأضاف: «البطولة هي الأهم والأبرز في عالم الفروسية وقفز الحواجز، ودعم المجلس لها يأتي ترجمة لتوجيهات ورؤية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وحرصه على دعم كافة البطولات التي تقام في العاصمة العالمية».

وأعرب باتريك عون ممثل لوجين عن سعادتهم بتسليط الضوء على حدثين مميزين في رياضة قفز الحواجز، مشيراً إلى أن الشركة هي الضابط الرسمي للبطولة وتفخر بتقديم جوائز خاصة للفائزين في الحدث.