الأهلي يرفض عقوبات اتحاد الكرة ويعلن التصعيد دولياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

رفض النادي الأهلي العقوبات التي أعلنتها لجنة الانضباط ضد لاعبيه، على خلفية أحداث مباراة السوبر أمام الزمالك التي أقيمت بالإمارات الخميس الماضي، وأصدر النادي بياناً نارياً وصف فيه عقوبات الاتحاد بغير النزيهة والموجهة من اتحاد الكرة المعين الذي يرأسه عمرو الجنايني العضو السابق في مجلس إدارة الزمالك، مؤكداً أن قرارات الاتحاد غير محايدة.

وجاء في البيان.. أولاً: عقوبات لجنة الانضباط صدرت وفق لائحة لم يتم إخطار الأندية بها، رغم قيامنا بمخاطبة اتحاد الكرة منذ بداية الموسم ثلاث مرات لموافاتنا بنسخة منها ولم نتلق أي رد، علماً أن قيام اللجنة المؤقتة بتعديل اللائحة المعتمدة لم يتم بموافقة الجمعية العمومية ولا بتفويض منها، ومثل هذه العقوبات ووفقاً للائحة الأصلية المعتمدة من اختصاص لجنة المسابقات لا لجنة الانضباط والأخلاق.

ثانياً: العقوبات غير عادلة وهناك ازدواجية في المعايير عند معاقبة البعض، بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاضح (قاصدة لاعب الزمالك شيكابالا الذي أشار للجمهور بإشارات جنسية خارجة)، وهو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقة عديدة لأمور معظمها مرتبط بالانفلات الأخلاقي.

ثالثًا: تجاهلت لجنة الانضباط والأخلاق لوائح الاتحاد الدولي، عندما قامت بتوقيع عقوبة انتقامية وقررت إيقاف أحد لاعبي الأهلي وحرمانه من المشاركة في المباريات لنهاية الموسم دون إجراء تحقيق معه، وهو أمر تم النص عليه في لوائح «فيفا» فيما تم تفصيل عقوبة لمن ارتكب الفعل الفاضح (شيكابالا)، وهو يستحق العقوبة الأشد وفقاً للوائح الدولية.

رابعاً: عقوبات جاء في حيثياتها أنه تم الاستناد إلى كاميرات الجهة الناقلة لأحداث المباراة، والأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد الواردة من هيئة أبوظبي للإعلام، وبمخاطبتنا لقناة أبوظبي الرياضية الحاصلة على حقوق نقل المباراة، أفادت رسمياً بأنها لم تقدم للاتحاد المصري لكرة القدم ولا لأي مسؤول به أي مادة فيلمية خاصة بالأحداث التي وقعت عقب المباراة.. وهذا الكذب يؤكد زيف هذه القرارات ويفقدها المصداقية أمام الرأي العام بأكمله. وقرر الأهلي إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد عمرو الجنايني، الذي تخلى عن حياده وهو في موقع المسؤولية، وراح يشعل غضب جماهير الأهلي بالاحتفال والرقص مع لاعبي الفريق الذي ينتمي إليه بعد المباراة، وهو ثابت بمقاطع الفيديو والصور، ويؤكد خروج الجنايني عن كل حدود مسؤولياته.

وقرر الأهلي أيضاً اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللائحية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللائحة المعتمدة للاتحاد المصري والميثاق الأولمبي أمام كل الجهات المعنية والتصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية «كاس» لإلغاء هذه القرارات المليئة حيثياتها بالعوار والحفاظ على حقوق النادي، كما تقرر التصعيد أيضاً للجهات الدولية وشكوى المسؤول الذي يكيل الاتهامات ويسب ويشتم دون رادع (مرتضى منصور)، علماً أن النادي سبق أن ترفع كثيراً عن اللجوء للجهات الخارجية بخصوص خروج هذا المسؤول عن الآداب العامة، ولكن إزاء ما تم إخطارنا به رسمياً وقيام هذا المسؤول بشكوى الأهلي بالاتحاد الدولي بدعوى تحريض أحد لاعبيه على الهرب، وهو كلام عار تماماً من الصحة، لذا ستتم مقاضاته أمام الجهات الدولية.

وأعلن الأهلي التحفظ على سياسات وأداء اللجنة المؤقتة مؤكداً أنها لم تلتزم بتطبيق القوانين على الجميع وعدم التعاون معها لحين انتهاء فترة توليها المسؤولية، خاصة بعد القرارات المتناقضة المليئة بالعوار التي اتخذتها هذه اللجنة في الفترة الماضية والتي انحازت فيها للبعض على حساب الآخر، الأمر الذي يعكس عدم وقوفها على مسافة واحد من الجميع.

على خط متصل، أعلن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، دعمه لقرارات مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك «في ضهرك يا خطيب.. في ضهرك يا أهلي».