اتحاد الكرة يعلن عن قرار حاسم بشأن أحداث مباراة القمة

اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم عن المشهد الذي شهده استاد القاهرة الدولي بتعمد فريق نادي الزمالك عدم حضور لقاء القمة المؤجل من الجولة الرابعة للدوري الممتاز. وقال اتحاد الكرة في بيان مقتضب أنه سيطبق اللائحة على نادي الزمالك بعد التنسيق مع الأمن والتأكد من عدم وجود أي عائق أمام وصول حافلة الأبيض لملعب المباراة.

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