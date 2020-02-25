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بث مباشر| مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

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يستقبل فريق نظيره وست هام على ملعب الأنفيلد، بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الممتاز. 

وتضمن تشكيل ليفربول كل من: "أليسون - أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون - فابينيو - فينالدوم - كيتا - ماني - صلاح - فيرمينو".

وجاء تشكيل وست هام كالتالي: "فابيانسكي - نجاكيا - ديوب - أوجبونا - كريسويل - رايس - نوبل - سوتشيك - سنودجراس - أندرسون - أنطونيو".

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ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز 18 برصيد 24 نقطة.

 

 

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