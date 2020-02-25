بث مباشر| مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستقبل فريق ليفربول نظيره وست هام على ملعب الأنفيلد، بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضمن تشكيل ليفربول كل من: "أليسون - أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون - فابينيو - فينالدوم - كيتا - ماني - صلاح - فيرمينو".

وجاء تشكيل وست هام كالتالي: "فابيانسكي - نجاكيا - ديوب - أوجبونا - كريسويل - رايس - نوبل - سوتشيك - سنودجراس - أندرسون - أنطونيو".

Advertisements

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز 18 برصيد 24 نقطة.