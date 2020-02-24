شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: هناك أشخاص لا يعلمون قيمة الزمالك وأنا ممكن أعرّفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أنه فى انتظار تطبيق اللائحة ضد نادى الزمالك من اتحاد الكرة بأسرع وقت ممكن، بعد انسحاب الأبيض أمام الاهلى، مشيرا إلى ما حدث هو بداية فرض الانبضاط فى الكرة المصرية.

وقال شوبير، فى تصريحات على قناة أون سبورت: "الزمالك باسمه وكيانه وتاريخه مينفعش نرى اللى حصل منه اليوم فى مباراة الأهلي"، مضيفا: "إذا كان هناك أشخاص لا يعلمون قيمة الزمالك، ممكن أنا أعرّفهم".

وأضاف شوبير: "مصر فوق الجميع وصورتها لن تهتز أبدا بما حدث اليوم، والأمن المصرى أدى دوره على أكمل وجه ووثق كل شىء بالفيديوهات، وأسباب عدم لعب المباراة معلومة ومعروفة للجميع".

وأكد شوبير: "كان من السهل علىّ أن أستضيف المسئول عن شركة الأتوبيسات التى كانت تنقل فريق الزمالك اليوم، وأعرض بعض الفيديوهات التى تدين الفريق الأبيض، ولكننى لن أفعل ذلك".

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وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد فيه أسفه لما حدث فى مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب .

وقال اتحاد الكرة فى بيانه إنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولى الامن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة وقد تبين أنه لايوجد أى عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة .

وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على انسحاب النادى من مباراة الأهلى مساء اليوم، موضحا أن الفريق لم ينسحب من مباراته أمام الأهلى، قائلا:"كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، ولن توقع عقوبات على الزمالك".

وأضاف رئيس نادى الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفريق لن يخصم منه نقطة واحد، وأنه بذلك أنهى فتنة كبيرة كانت ستحدث بين الفريقين فى حالة لعب المباراة.