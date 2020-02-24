شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لتوقف أتوبيس الزمالك ونزول اللاعبين الشارع يجتاح السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر على السوشيال ميديا "فيديو" لنزول عدد من لاعبى نادى الزمالك من الأتوبيس، وسط مشادات كلامية مع بعض المارة، حيث يظهر عدد من المواطنين يقومون بالتحدث مع لاعبى الأبيض، مما أثار العديد من التساؤلات حول حقيقه تلك اللقطات وسبب نزول اللاعبين الشارع وطالب عدد من المتواجدين في الفيديو القيام بمشاركته على مواقع التواصل الاجتماعى.

يشار إلى أنه وصلت حافلة الزمالك إلى مقر النادى دون اللاعبين الذين غادروا الحافلة في الطريق بناء على تعليمات إدارة النادي، والتى كانت تقل لاعبين من مواليد 99 و2000 و2001، بقيادة أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق 2001





فيما غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استاد القاهرة عقب إعلان انتهاء مباراة القمة بانسحاب فريق الزمالك وكان طاقم التحكيم قد منح الزمالك مهلة 20 دقيقة بعد تأجيل المباراة ساعة كاملة عن موعدها الأصلي المحدد له السابعة والنصف مساء.

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وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد قرر خوض مران بدنى خفيف على ملعب استاد القاهرة، بعد إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بعدم حضور الأبيض.

وأنهى الحكم اللاتيفي مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.