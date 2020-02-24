شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل الله: فى حالة استمرار انسحاب الزمالك من المباريات سيهبط للدرجه الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح، أنه كان يجب لعب لقاء الأهلى والزمالك فى القمة، ثم الإعلان عن عقوبات السوبر، وتابع فضل الله فى تصريحات تليفزيونية: "أهم شيء فى القرار توقيت اتخاذه، والتوقيت كان خاطئا".

وأضاف خبير اللوائح فى تصريحات تليفزيونية: "اتحاد الكرة سيحدد العقوبة المناسبة للزمالك، وفى حالة استمرار انسحاب الزمالك من المباريات سيهبط للدرجة الأدني".

وكان الحكم اللاتيفى قد ألغى مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

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وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما فى حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.

وقال عماد متعب المحلل بقنوات أون سبورت إن ما يحدث من مسئولى الزمالك استخفاف بعقول الناس، مضيفا: "لو مسئولى الزمالك مش عايزين يلعبوا يقولوا مش هانلعب".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "نفترض أن اليوم هو 28 فبراير موعد لقاء الزمالك والترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقى كان هذا الأمر سيحدث؟"، مشددا على أن مسئولى الزمالك يدركون حجم العقوبات التى ستوقع عليهم حال الانسحاب أمام الترجى.

وأشار عماد متعب إلى أن أزمة لقاء الأهلى والزمالك المتواجدة حاليا تؤخر الكرة المصرية كثيرا، مستشهدا بحديث الحكم الليتوانى الذى كان من المقرر أن يدير اللقاء، وأنه عند عودته لبلاده سيحدث بأثر سلبى عن الكرة المصرية.