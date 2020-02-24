شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لـ"الخليج 365" بعد أحداث القمة: الدولة تساند القرارات القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تعليق لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، على أحداث مباراة القمة "119" بين الأهلى والزمالك، والتى أنهاها الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا عقب تخلف فريق الزمالك عن الحضور لملعب استاد القاهرة خلال المدة القانونية.

وأكد الوزير لـ"الخليج 365" أن الوزارة تتابع باهتمام الأحداث وتراقب عن كثب كل ما يدور، لتضع المسئولين عن الكرة أمام مسئولياتهم، لأن دور الدولة والوزارة هو تقديم كل الدعم والمساندة للمؤسسات والهيئات لتخرج بأفضل القرارات لضبط المشهد الكروى فى ظل اللوائح، مشيرا إلى مساندة كل القرارات المشمولة بعد مراجعة القانون واللوائح.

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وأضاف الدكتور أشرف صبحى أن إدارة المحتوى الفنى يخضع للمجالس التى تدير الهيئات، وفى حالة اللجنة التى تدير الكرة المصرية فإن الوزارة تنتظر ما ستخرج به مائدة اللجنة بعد مراجعة كل أحداث القمة "119"، خاصة أن اللجنة تعمل منذ تعيينها بحرية مع تذليل كل العقبات والمساعدة والمساندة من أجهزة الوزارة، مشددا على أن القرارات النهائية تخص مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة.

وحول رؤية الوزارة للمشهد الذى حدث فى الساعات التى سبقت القمة "119" قال الوزير: "نتابع كل ما يدور، وفى انتظار القرار النهائى والتى ستشهد كل الدعم فى ظل تتابع العمل فى حلقات تطوير الرياضة المصرية، وبالطبع كرة القدم، لأن حلقات التطوير تعمل عليها أجهزة الوزارة، استعدادا للمشاركة فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020، وبالطبع الكرة المصرية ممثلة، ويهمنا المنافسة على ميدالية، كما نحرص على متابعة الأندية المشاركة قاريا أيضا.

وأنهى الدكتور أشرف صبحى تصريحاته الخاصة لـ"الخليج 365" بقوله: "هناك خطط تسير على قدم وساق نحو الأفضل، ضمنها بالطبع كرة القدم، وأنه على أن اللجنة المؤقتة ستقدم الأفضل حتى نهاية مدتها فى يوليو من العام الجارى.