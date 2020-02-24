شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين مجدى عبد العاطى وخالد الغندور بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مجدى عبد العاطى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بتصريحات عماد متعب، نجم الأهلى الأسبق، بعد انسحاب نادى الزمالك من مباراة القمة 119.

وكان عماد متعب، المحلل بقنوات أون سبورت، قال إن ما يحدث من مسئولى الزمالك استخفاف بعقول الناس، قائلا: "لو مسئولو الزمالك مش عايزين يلعبوا يقولوا مش هانلعب".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "نفترض أن اليوم هو 28 فبراير الجارى موعد لقاء الزمالك والترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقى كان هذا الأمر سيحدث"، مشددا أن مسئولى الزمالك يدركون حجم العقوبات التى ستوقع عليهم حال الانسحاب أمام الترجى.

وقال عبد العاطى، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "براڤو عماد متعب والله قال جزء من اللى الواحد عايز يقوله، بس كابتن سيف قاله خلينا فى اللوائح !!!! لوائح إيه بس فى الواقع اللى بيضحك ده".

ورد خالد الغندور على عبد العاطى قائلا: "والله، يا مجدى أشياء كثيرة غلط ومن زمان بس للأسف انتماءنا بيخلينا نختار المواضيع ونعلق عليها"، ليرد عليه عبد العاطى قائلا: "عندك حق يا بندق والله، بس المهم الانتماء ميخليش الواحد أعمى يحاول يبقى موضوعى يشوف الحق حق والباطل باطل والجد جد والتهريج تهريج وميبقاش منتفع كمان بالانتماء ده أهم"ّ.

ورد نجم الزمالك الأسبق قائلا: "هو سؤال واحد الأهلى كان لازم يلعب مع الجونة وتم تحديد المباراة والأهلى قال مش لاعب راح وزير الرياضة بيت كابتن بيبو وبعدها قالوا شوقى غريب هيبدر المعسكر، وتم إلغاء وتأجيل ماتش الجونة، وصلت يا مجدى ولو لسه تم تأجيل ماتش الأهلى مع بيراميدز فى الدورى وفى الكاس أكثر من ٣ مرات، واتلعب الموسم الجديد الكاس وتدخلت الدولة وتم التأجيل بقرار أمنى وصلت يا مجدي".

وعقب مدرب أسوان قائلا: "يا كابتن خالد أنا بعيد تمام البعد عن الكلام اللى انت بتقوله ده ومعنديش أدنى شك إن أيا كان مين رئيس الاتحاد، الاهلى والزمالك أقوى منه، والأهلى اتأجله ماتشات السنة اللى فاتت كل ده تمام.. أنا بكلمك على الشكل والمنظر ده عاجبك"، ليرد الغندور قائلا: "لا كان نفسى نلعب بس أنا بتكلم إن الغلط موجود ولكن هنا تدخل للتأجيل وهنا لا عشان كدة المنظر وحش".

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واختتم مجدى عبد العاطي: "يبقى لازم قبل ما تقول إن الأهلى اتأجله واحنا متأجلناش والاتحاد بيميل للأهلي.. تقول مينفعش نادى بحجم وتاريخ وجماهير نادى الزمالك ينسحب".















