شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل ثنائى التايكوندو لدورة الألعاب البارالمبية لأول مرة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الثنائى سلمى على ومحمد الزيات لاعبا، المنتخب الوطنى للتايكوندو البارالمبى، فى التأهل لنهائيات دورة الألعاب البارالمبية التى تستضيفها مدينة طوكيو 2020 خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبل، بعد وصولهما للمباراة النهائية فى بطولة أفريقيا التى تستضيفها المغرب.
وكان الرباعى هداية ملاك ونور حسين وعبد الرحمن وائل وسيف عيسى قد تأهلوا لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية.
من جانبه قال عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو، إن تأهل لاعبين لدورة الألعاب البارالمبية لأول مرة يعد إنجازا غير مسبوق فى تاريخ اللعبة، ويؤكد التخطيط السليم الذى وضعه مجلس الإدارة منذ توليه المسئولية فى الاهتمام بقطاع أصحاب القدرات الخاصة.
هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للتايكوندو بعد تأهلهم فى بطولة أفريقيا المقامة حاليا بالمغرب.
وكان وزير الشباب والرياضة قد اجتمع قبل السفر بالبعثة المصرية المشاركة ببطولة أفريقيا للتايكوندو والتى تستضيفها المغرب خلال الفترة من21 إلى 24 فبراير الجارى ، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبحضور عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، والمكسيكى أوسكار سالازار المدير الفنى للمنتخب، هانى على المدير الفنى للمنتخب الباراليمبي.
كانت هذه تفاصيل خبر تأهل ثنائى التايكوندو لدورة الألعاب البارالمبية لأول مرة فى التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.