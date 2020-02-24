شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل أحمد فتحى على طلب أحد المصورين بعد انسحاب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى على طلب أحد المصورين بصورة جماعية قائلا: "صورة جماعية أنت مصدق اللى أنت بتقوله"، وذلك خلال مباراة القمة التي انسحب منها الزمالك".

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وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى بسبب عدم حضور لاعبى الفريق الأبيض.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.