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وصلة هزار بين مجلس إدارة النادي الأهلي فى مقصورة استاد القاهرة.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مجلس إدارة النادى الأهلى الذى تواجد في مقصورة استاد القاهرة في وصلة هزار خلال انتظار مباراة فريقهم أمام الزمالك في القمة 119 والتي انسحب منها الأخير.

 

 

وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى بسبب عدم حضور لاعبى الفريق الأبيض.

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وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.

 

 

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