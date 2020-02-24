شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبو الزمالك فى بنزينة أثناء ذهابهم لاستاد القاهرة لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت قناة أون سبورت بإذاعة بعض الصور للاعبى الزمالك الشباب فى إحدى البنزينات أثناء ذهابهم لمواجهة الأهلى باستاد القاهرة، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة بالدورى.

وقد ظهر خلال الصور ذهاب عدد من لاعبى الزمالك الشباب لإحدى المحال المتواجدة بالبنزينة لتناول بعض المشروبات قبل العودة للأتوبيس من جديد.

وأبلغ مسئولو الزمالك لاعبي الفريق الأبيض بعدم التوجه لاستاد القاهرة والمغادرة لمنازلهم بعد تعطل أتوبيس الفريق على كوبري أكتوبر، وهو ما أدى لإلغاء المباراة من الحكم الليتوانى الذى كان من المقرر أن يدير اللقاء.

من جانبه أصدر اتحاد الكرة بيانا أكد فيه أسفه لما حدث في مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك، وهو موقف مؤسف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب.

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وقال اتحاد الكرة في بيانه إنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولي الأمن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة، وقد تبين أنه لا يوجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه وفقا لما حدث اليوم وعدم حضور فريق الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلى بالدورى، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم تواصلوا مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة الى ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الاهلى والحكام إلى الاستاد .

أضاف مسئولو الجبلاية أن الزمالك يعتبر منسحبا من المباراة وسيتم خصم 6 نقاط من رصيده بجانب تغريمه 200 ألف جنيه وخسائر الرعاة والقنوات الناقلة من عدم اقامة اللقاء .