شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس اتحاد الكرة لتحديد عقوبات الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه من المقرر أن يعقد مجلس الجبلاية اجتماعًا طارئًا غدًا الثلاثاء، من أجل بحث كافة الأحداث المتعلقة بانسحاب الزمالك من مواجهة الأهلى، فى المباراة التى كان من المقرر النطلاقها فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الاثنين على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأوضحت سحر عبد الحق فى تصريحات تليفزيونية أن مجلس الجبلاية سيعقد اجتماعًا للاطلاع على كافة الأمور، ومشاهدة الصور والفيديوهات التى وثقها الأمن، المتعلقة بتغيير حافلة فريق الزمالك طريقها المؤدى لاستاد القاهرة، والوقوف أكثر من مرة لشراء مياه ودخول بنزينه وأشياء أخرى، قبل العودة وعدم التوجه إلى الملعب، وذلك لتحديد العقوبات التى ستوقع على الزمالك بعد الانسحاب أمام المارد الأحمر.

وكان مسئولو اتحاد الكرة كشفوا أنه وفقا لما حدث اليوم وعدم حضور فريق الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلى بالدورى، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة. وتابع مسئولو الجبلاية أنهم تواصلوا مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة الى ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الاهلى والحكام إلى الاستاد. وأضاف مسئولو الجبلاية أن الزمالك يعتبر منسحبا من المباراة وسيتم خصم 6 نقاط من رصيده بجانب تغريمه 200 ألف جنيه وخسائر الرعاة والقنوات الناقلة من عدم اقامة اللقاء. Advertisements وأصدر اتحاد الكرة بيانا اكد فيه على اسفه لما حدث فى مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب. وقال اتحاد الكرة فى بيانه أنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولى الامن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة وقد تبين أنه لايوجد أى عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة. وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على انسحاب النادى من مباراة الأهلى مساء اليوم، موضحا أن الفريق لم ينسحب من مباراته أمام الأهلى، قائلا:"كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، ولن توقع عقوبات على الزمالك". وأضاف رئيس نادى الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفريق لن يخصم منه نقطة واحد، وأنه بذلك أنهى فتنة كبيرة كانت ستحدث بين الفريقين فى حالة لعب المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ لمجلس اتحاد الكرة لتحديد عقوبات الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.