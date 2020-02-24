شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: انسحاب الزمالك أسوأ فترة فى تاريخ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، هجوما عنيفا على نادى الزمالك عقب انسحاب الفريق امام الأهلي اليوم فى مباراة القمة وعدم وصول فريق الزمالك لاستاد القاهرة لخوض المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع.

وكتب إبراهيم سعيد على صفحته الشخصية على موقع التدوينات "تويتر": أسوأ فترة فى تاريخ كرة القدم المصرية وانسحاب الزمالك، لا يليق بمكانته واسمه مهما كانت الأسباب، لا يوجد تبرير مقنع للانسحاب، كرة القدم المصرية تعيش فترة العشوائية بجدارة".

ووصلت حافلة الزمالك إلى مقر النادى دون اللاعبين الذين غادروا الحافلة في الطريق بناء على تعليمات إدارة النادي، والتى كانت تقل لاعبين من مواليد 99 و2000 و2001، بقيادة أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق 2001.

فيما غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل استاد القاهرة عقب إعلان انتهاء مباراة القمة بانسحاب فريق الزمالك.

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وكان طاقم التحكيم قد منح الزمالك مهلة 20 دقيقة بعد تأجيل المباراة ساعة كاملة عن موعدها الأصلي المحدد له السابعة والنصف مساء.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد قرر خوض مران بدنى خفيف على ملعب استاد القاهرة، بعد إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بعدم حضور الأبيض.

وألغى الحكم اللاتيفي مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.