شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الحكام: لجنة المسابقات صاحبة القرار فى تحديد نتيجة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فاروق، مراقب حكام مباراة القمة التى لم تلعب، أنه سيتقدم بتقريره إلى اتحاد الكرة خلال الـ24 ساعة المقبلة للمباراة طبقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أى أن تقريره الكامل سيكون أمام المسئولين بالجبلاية فى موعد أقصاه صباح غد الثلاثاء.

وأضاف فاروق فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تقريره سيشمل كل الأحداث وهى حضور فريق الأهلى وطاقم الحكام إلى ملعب المباراة إلى جانب أن الحكم انتظر فريق الزمالك المدة القانونية طبقا للائحة، ثم أعلن إلغاء المباراة لعدم حضور الفريق الآخر، موضحا أن الحكم سيدون فى تقريره الذى سيرفعه إلى اتحاد الكرة قبل أن يغادر القاهرة غدا عائدا إلى بلاده.

وتابع مراقب حكام القمة أن هناك أيضا تقريرا من مراقب المسابقات محمد على وستكون التقارير الثلاثة على طاولة لجنة مسابقات الجبلاية صباح غد، وهى صاحبة الحق الأصيل فى اتخاذ قراره طبقا للوائح والقوانين التى تنظم المسابقة.

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وكان الليتوانى جيديميناس ما جيكسا حكم مباراة الأهلى والزمالك، أعلن إلغاء المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى لعدم حضور فريق الزمالك.

المباراة التى كان مقررا إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، تم تأجيلها لمدة ساعة لتقام فى الثامنة والنصف، ثم ألغاها الحكم بعد 20 دقيقة من انتظار فريق الزمالك.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصرى قد أسندت اللقاء إلى طاقم حكام ليتوانى بقيادة جيديميناس ماجيسكا والثنائى فيتوتاس سميكوس وكاسلو سكاس مساعدان بينما يتولى مهام الحكم الرابع دواتاش رامساس.

كما كلفت اللجنة حسام الجوهرى ليكون مرافقا للطاقم الحكام بينما تم تعين محمد فاروق عضو اللجنة مراقبا للحكام فيما كان محمد على محمود مراقب المسابقات.