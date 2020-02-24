شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى بعد انسحاب الزمالك: انتصار كبير لإرادة الله ومرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق يحيى، نجم الزمالك الأسبق، إن السماء كأنها رفضت خوض مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك، بسبب هطول الأمطار الغزيرة والازدحام المرورى، موضحا أن ذلك يعد انتصارا كبيرا لإرادة الله ومجلس إدراة النادى الأبيض برئاسة مرتضى منصور.

وأضاف طارق يحيى خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، أنه أشار فى وقت سابق إلى أن لقاء القمة سوف يضر بفريقى الأهلى والزمالك بسبب إقبال الفريقين على مواجهات مهمة بدورى أبطال أفريقيا.

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وتابع يحيى: "لعب القمة كان سيحمل اللاعبين فوق طاقتهم، وكان من الوارد أن يتعرض أى منهم للإصابة ويخسروا عناصر مهمة قبل مباريات دورى أبطال أفريقيا".

وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلى والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى بسبب عدم حضور لاعبى الفريق الأبيض.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.