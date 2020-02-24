شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصدر قرارا بمنع الحديث عن مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك قرارًا من إدارة النادي الأحمر للجهاز الفني واللاعبين بعدم الحديث عن مباراة الزمالك، معلقاً: "مباراة صن داونز مهمة للغاية، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز والعودة من بيروتوريا والفريق في حوزته بطاقة التأهل لنصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "الفريق سيخوض تدريباته ظهر غد الثلاثاء على استاد مختار التتش في بداية الاستعداد لمواجهة صن داونز.. لا نفكر في أي شيء حاليا إلا مباراة صن داونز الهامة للغاية".

وعن جاهزية رمضان صبحي قال: "اللاعب جاهز طبيا لمواجهة صن داونز وسيتواجد معنا في المباراة". وواصل: "اللاعب يؤدي المراحل النهائية من التأهيل وسيخوض التدريبات الجماعية مع الفريق خلال الفترة المقبلة..سنسافر إلى جنوب إفريقيا يوم ١ مارس المقبل استعدادًا لمباراة الإياب أمام صن داونز".

وكان الحكم اللاتيفي قد ألغى مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.

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وقال عماد متعب المحلل بقنوات أون سبورت إن ما يحدث من مسئولي الزمالك استخفاف بعقول الناس، مضيفا: "لو مسئولي الزمالك مش عايزين يلعبوا يقولوا مش هانلعب".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "نفترض أن اليوم هو 28 فبراير موعد لقاء الزمالك والترجى التونسى في ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقي كان هذا الأمر سيحدث؟"، مشددا على أن مسئولى الزمالك يدركون حجم العقوبات التي ستوقع عليهم حال الانسحاب أمام الترجى.

وأشار عماد متعب إلى أن أزمة لقاء الأهلى والزمالك المتواجدة حاليا تؤخر الكرة المصرية كثيرا، مستشهدا بحديث الحكم الليتوانى الذى كان من المقرر أن يدير اللقاء، وأنه عند عودته لبلاده سيحدث بأثر سلبى عن الكرة المصرية.