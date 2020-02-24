شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: رغبة الزمالك فى عدم مواجهة الأهلى كانت واضحة والأمن وثق كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن رغبة الزمالك كانت واضحة فى عدم خوض مباراة الأهلى التى كان مقرر إقامتها مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأضافت سحر عبد الحق، فى تصريحات تليفزيونية، أن الأمن كان متواصلا مع أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية لإطلاعهم على كافة الأمور المتعلقة بحافلة الزمالك، قائلة: "الأمن وثق كل شيء بالصور والفيديوهات، وحافلة الفريق الأبيض لم تسر فى الطريق الصحيح نحو استاد القاهرة من الأساس، وتوقفت عدة مرات فى الطريق لشراء المياه وأشياء أخرى، كما توقفوا فى محطة بنزين، وهذا دليل على رغبتهم فى عدم خوض اللقاء، وما حدث لا يليق بمصر".

وكان مسئولو اتحاد الكرة كشفوا أنه وفقا لما حدث اليوم وعدم حضور فريق الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلى بالدورى، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم تواصلوا مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة الى ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الاهلى والحكام إلى الاستاد .

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أضاف مسئولو الجبلاية أن الزمالك يعتبر منسحبا من المباراة وسيتم خصم 6 نقاط من رصيده بجانب تغريمه 200 ألف جنيه وخسائر الرعاة والقنوات الناقلة من عدم اقامة اللقاء .

وأصدر اتحاد الكرة بيانا اكد فيه على اسفه لما حدث فى مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب .

وقال اتحاد الكرة فى بيانه أنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولى الامن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة وقد تبين أنه لايوجد أى عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة .

وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على انسحاب النادى من مباراة الأهلى مساء اليوم، موضحا أن الفريق لم ينسحب من مباراته أمام الأهلى، قائلا:"كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، ولن توقع عقوبات على الزمالك".

وأضاف رئيس نادى الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفريق لن يخصم منه نقطة واحد، وأنه بذلك أنهى فتنة كبيرة كانت ستحدث بين الفريقين فى حالة لعب المباراة.