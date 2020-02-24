شكرا لقرائتكم خبر عن حكم دولى سابق يكشف سبب تأجيل مباراة القمة ساعة قبل إلغائها مع "وائل الإبراشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الشناوى الحكم الدولى السابق، إن الحكم تلقى تعليمات من الجهة المنظمة لمباراة الأهلى والزمالك تأجيلها ساعة، وهذا الأمر لم يأت اعتباطاً، ولكن حدثت ظروف قهرية لنادى الزمالك، وتم التواصل مع المسئولين في اتحاد كرة القدم، وبعدها تواصل الاتحاد مع المسئولين عن الطرق، وتبين لهم أن يمكن تأخير الموعد ساعة ليكون لديهم وقت.

وأوضح الشناوى ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن تأجيل المباراة ساعة يعنى ان اتحاد الكرة على يقين أنه لا يوجد حائل أمام الفريق ليصل ستاد القاهرة، في الموعد المحدد الذى يسمح له بلعب المباراة، مضيفاً أنه تطبق اللائحة على نادى الزمالك على عدم حضوره وانسحابه من المباراة.

وأشار الحكم الدولى السابق، إلى أنه لو كانت ظروف نادى الزمالك لخوض المباراة قهرية لاتخذ اتحاد الكرة قراراً بتأجيل ساعتين أو إلى أجل غي مسمى.

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وكان الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، أطلق صافرته معلنًا انتهاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، لعدم حضور لاعبي الفريق الأبيض.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات، ومن المتوقع أن تكون النتيجة 2/0 لصالح الأحمر.