شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح بعد انسحاب الزمالك: الأمطار تسببت فى تأجيل 3 مباريات بدوري المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط محمد صلاح، نجم الزمالك السابق المدير الفني لفريق النجوم، على عدم خوض الأبيض لمباراته ضد الأهلي فى مباراة القمة يالدوري والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري، وبين تأجيل 3 مباريات في دوري الدرجة الثانية بسبب الأمطار مباراة فريقه ضد النصر وبتروجت ضد الزرقا والترسانة ضد الداخلية.

قال صلاح في مداخلة لقناة الزمالك: "توقعت أن يتفوق الزمالك على الترجي في السوبر الأفريقي وبعدها في السوبر المصري منذ 15 يوماً، حيث إن الترجي لم يحترم الزمالك خلال الإحماء وظهرت عليهم علامات الاسترخاء"، مشددا على أن لاعبيه لو استغلوا الدفعة المعنوية ولعبوا برجولة سيكبون الترجي في مباراة الجمعة المقبل بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: "لاعبو الزمالك لديهم شخصية البطل التي تساعدهم على الفوز في كل الظروف، وأطالب الجماهير ألا تكون تأثير سلبي في تضخيم انتصارات اللاعبين بعد تحقيق اثنين سوبر وخشية من أن يتأثر اللاعبين سلبا بعد هذين الإنجاز"، قائلا: "أخشى على لاعبي الزمالك من الغرور قبل مواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

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وأوضح: "الترجي التونسي تأثر برحيل 4 من نجومه، وعلى الزمالك استغلال غياب إثنين من نجومه وهما طه ياسين الخنيسي وسامح الدربالي اللذين يغيبا لظروف الإصابة".

وتمنى محمد صلاح أن يستمر كارتيرون المدير الفني فى الاعتماد على التشكيل الذي خاض مباراتي السوبر لأن التشكيل مهم، وكذلك نفس الاختيار، مشيرا على أن ثبات التشكيل في هذه الفترة مهم للغاية، كما أنها تعطي للجمهور أن الفريق قادر على تقديم نتائج قوية.

يرى أن مصطفى فتحي مظلوم ويحتاج أن يحصل على فرصة ولكن الفريق يسير بشكل جيد ومن المتوقع أن يكون له دور خلال المرحلة القادمة، ومن المتوقع أن يحقق طفرة في هجوم الزمالك خلال الفترة المقبلة.