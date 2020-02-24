شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام السابق: الحكم المصرى "مهان" وبينزل الملعب "مرعوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن رضا البلتاجى، الحكم الدولى السابق، إنه كان يرأس من قبل لجنة الحكام، لكنه قدم استقالته في ظل الأجواء الرياضية السائدة، مضيفًا أن تطبيق نظام "الفار" لن يجدى نفعًا ولن يكون له أي دور.

وأضاف البلتاجى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"،:"أغلبية الحكام مهانين، والاتحاد غير قادر على حمايتهم أو حمية نفسه، في ظل الأجواء الرياضية، حيث تشتم ويتبهدل وأنا كرئيس لجنة الحكام مش عارف أجيب حقه، والحكام بينزلوا الملعب مرعوبين".

وأنهى الليتوانى جيديميناس ماسيكا، حكم لقاء الأهلى والزمالك المباراة بعد مرور 20 دقيقة من بدايتها، نظرا لتعذر حضور الفريق الأبيض الذى تعطلت حافلته على كوبرى أكتوبر أثناء ذهابه لخوض اللقاء فى المباراة التى كانت مقررة بينهما باستاد القاهرة والمؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدورى الممتاز.

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ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.