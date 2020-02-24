قصة مصورة| عيون تحت الأمطار.. القمة غابت وحضر المصورون بعدساتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- علاء أحمد:

وحدهم المصورون الذين يبحثون عن اللقطة حتى لو غاب الحدث، فمَن غيرهم بيده مفاتيح التوثيق لتلك اللحظات، ضغطة واحدة على زر ربما تكون برهانًا ودليلاً أو تكون حجة لأحد الفريقين في وقت يبحث الجميع خلاله عن الحقيقة.

لم يمنعهم هطول الأمطار بغزارة عن التواجد لرصد الأحداث، كل يحمل عدته ويتخذ لنفسه مكانًا آمنًا في محاولة محفوفة بالمخاطر؛ فربما حصوله على لقطة اليوم يكون ثمنها تعطل الكاميرا الخاصة.

كانوا هناك في أماكنهم كالجنود، ملعب القاهرة الذي كان مقررًا له احتضان مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، غابت عنه المتعة الكروية، بينما كان المصورون هناك لرصد كل ما حدث، مدونين التفاصيل بعدساتهم.

سقوط الأمطار بكثافة على جنبات ملعب القاهرة وقف حائلاً أمام البعض لرصد كواليس القمة التي غاب عنها طرفها الثاني، فتلحف محاربو اللقطة بـ"الأكياس" ليشكلوا حائط صد يحمي عدساتهم من الأمطار التي ربما تصيب الكاميرا في مقتل.

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شكل المصورون من حفنة الأكياس التي عثروا عليها بأرض الملعب دروعًا لحماية معداتهم؛ استكمالاً لعملهم في مهمة غاب عنها الزمالك، الذي فاز بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي في مباراة أقيمت قبل أيام بأبو ظبي.

لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق الأحمر وحكم المباراة كانوا أبطال اللقطات الوحيدة التي حصل المصورون عليها، قبل أن يعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا فوز الأهلي بنقاط مباراة القمة ضد الزمالك، عقب مرور 20 دقيقة من الوقت المحدد للمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري.

الفوز منح الأهلي النقطة رقم 48 نقطة محققًا الانتصار رقم 16 على التوالي من أصل 16 مباراة خاض منها الأحمر 15 لقاءً، وفاز بالأخير بانسحاب الخصم.

وتجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الثالث خلف المقاولون العرب الذي لعب مباراة واحدة أكثر من الأبيض، ويتقدم بفارق نقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك عقوبات بخصم النقاط بنهاية الموسم بسبب الانسحاب وعدم إرسال فريقه لخوض القمة، لكن رئيس النادي الأبيض أكد أن اتحاد الكرة لن يخصم أي نقاط من فريقه.