ماذا قال نجوم الرياضة عن أزمة مباراة القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا فوز النادي الأهلي بمباراة القمة ضد الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد عدم وصول الأبيض إلى استاد القاهرة.

وتأجلت المباراة 60 دقيقة انتظاراً لوصول فريق الزمالك إلى استاد القاهرة، لكن الفريق الأبيض لم يصل لينتظر الحكم أكثر من 20 دقيقة قبل إعلان فوز الأهلي باللقاء.

وأعلن مرتضى منصور في تصريحات لقناة "صدى البلد" أنه تعمد عدم إرسال لاعبيه لخوض المباراة حتى لا تحدث معركة واشتباكات جديدة بين اللاعبين في الملعب.

الخليج 365 يرصد في السطور التالية تعليق نجوم الرياضة عبر "تويتر"..

- أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق:

"بحصانة بلد كاملة متهانة!!!"

"ما يحدث الآن مهزلة بكل ما تحمله الكلمة لبلد هو الأكبر والأقدم و الأعرق والأكثر تتويجا بالبطولات للمنتخبات والفرق

"المشهد هو بمثابة العار لكل من شارك فيه ونقطة سوداء في تاريخ الكرة المصرية .. استقيموا يرحمكم الله"

- أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق:

"كيف سيحافظ الدوري المصري على القيمة التسويقية له في ظل ما يحدث الان؟ كيف سيثق المعلن في الاستثمار في دوري لم يستطع منظميه إقامة اهم مباراة به في الموسم؟"

"كيف سيتشجع أي مستثمر في الاستثمار في الكرة المصرية بعد ما نشاهده الان؟"

"هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف.. أعرف الأوامر الذي حصل عليها مسؤولي فريق الشباب وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع!!"

- أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق:

"يارب بقى البلد تهدى، هنحسبه ماتش اهو يهدي ولعة البطولتين اللي فاتو"

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"كدة مفيش فتنة والحياة هترجع طبيعية ومحدش هيسأل في حاجة لحد ما ناخد بطولة تاني ونعيد السيناريو.. الزمالك ليه ربنا وجمهوره بس"

"المفروض يبقى ده وقت احتفالات وهدوء وتركيز للفترة الجاية، لكن نقول إيه الكل مبسوط وبيتفرج ومتكيف.. ألا هو وزير الرياضة فين صحيح؟"

- أحمد مجدي نجم الزمالك السابق:

"الحاجات اللي بتحصل دي مبتحصلش غير عندنا بس والله عمرنا ما هنتقدم خطوه لقدام للاسف"

"ابو ظبي الرياضيه اعتقد هتشتري الدوري المصري.. بعد اللي بيحصل ده لو اشتروه ب ٥٠ جنيه يبقى حلو اوي والله.. هم يبكي وهم يضحك والله"

- إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق:

"أسوء فترة في تاريخ كرة القدم المصرية.. وانسحاب الزمالك لا يليق بمكانته واسمه مهما كانت الأسباب"

"لا يوجد تبرير مقنع للانسحاب.. كرة القدم المصرية تعيش فتره العشوائيه بجداره"

- الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق:

"هنيئًا لمن ساعد وساند وصفق وضحك فيما مضى، ما يحدث هو صنيعة أيديكم وما سيحدث مستقبلا هو ما زرعتوه وفرحتم به"

"هل هذه مصر؟! هل رضيتم لها أن تصل صورتها للجميع هكذا؟!!! أخجل أن لدينا كرة ودوري ولاعبين ومنظومة كروية سمحت بهذه المهازل؟!"

- إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي:

"مصر أول من مارس الكرة والرياضة في إفريقيا ونظم بطولاتها.. ينفع يحصل فيها كده؟؟؟؟"

- المعلق محمد الكواليني:

"مسخرة السنين والله العظيم عيب"